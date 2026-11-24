▲ 조희대 대법원장이 24일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.

대한변호사협회가 국회에서 추진되고 있는 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 두고 헌법상 삼권분립과 사법 독립 관점에서 우려를 표한다고 밝혔습니다.변협은 오늘(24일) 성명서를 통해 "탄핵은 정치적 책임을 아닌 법적 책임을 묻는 절차"라며 "조 대법원장에 대한 탄핵소추 추진에 대해 신중한 재고를 촉구한다"고 덧붙였습니다.이어 변협은 "재판 결론이나 사법행정상 판단에 대한 이견이 탄핵 논의로 이어지는 선례로 남는다면, 법관은 법리보다 재판 이후의 파장을 먼저 헤아리게 될 우려가 있다"고 설명했습니다.그러면서 변협은 그로 인한 부담은 재판을 받는 국민에게 돌아갈 수밖에 없다는 점도 짚었습니다.또 "제기된 의혹 가운데 규명이 필요한 부분이 있다면 법이 정한 절차에 따라 사실관계를 확인하는 것이 우선"이라고도 강조했습니다.그렇지 않은 상태에서 탄핵소추가 의결된다면 "대법원 전원합의체 운영과 사법행정 전반에 공백이 발생한다"고 변협은 지적했습니다.다만 변협은 "법원은 사법부에 대한 국민의 신뢰가 충분하지 못하다는 지적을 겸허히 받아들여야 한다"며 "재판과 사법행정의 투명성을 높이기 위한 노력을 게을리하여서는 안된다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)