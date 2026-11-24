▲ 이란 향하는 육로 운송로의 화물차 정체 행렬

미국의 대이란 해상 봉쇄가 넉 달 넘게 이어지면서 이란의 해상 교역로가 막히자 육로로 화물을 운송하려는 차량이 몰려들어 국경 일대에 긴 화물차 행렬이 형성되고 있다고 영국 일간 텔레그래프가 현지시간 23일 보도했습니다.최근 텔레그램에 오른 한 영상을 보면 중국에서 이란으로 물자를 나르는 주요 운송경로 중 한 곳에 약 42㎞에 이르는 교통 정체가 발생한 모습이 포착됐습니다.이 구간 도로에 트레일러 화물차가 1천200대가량 늘어서 옴짝달싹하지 못하는 상황으로, 며칠이 지나도 앞으로 조금 나아가는 데에 그친다고 합니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 항구를 봉쇄한다고 선언한 이후 바다를 통한 운송 경로는 사실상 차단됐습니다.이에 이란으로 물자를 나르려면 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 파키스탄, 투르크메니스탄, 튀르키예 등을 거치는 긴 우회로를 거칠 수밖에 없는 상황입니다.카자흐스탄과 우즈베키스탄 사이에 있는 얄라마 검문소에도 1천대 이상의 트럭이 국경을 넘기 위해 대기하고 있다고 합니다.신선 농산물처럼 운송 중 상할 수 있는 화물은 투르크메니스탄이나 카자흐스탄 세관에서 통관이 거부되는 경우가 허다한 것으로 전해졌습니다.이란·중국 상공회의소장 마지드레자 하리리는 바다를 통하면 약 3천 달러(약 400만 원)면 됐을 컨테이너 운송 비용이 육로로는 약 1만 2천 달러(약 1천600만 원)에 달하며, 이에 따라 이란의 무역 비용이 180억 달러(약 24조 원) 늘었다고 추산했습니다.미국은 분쟁 종식 협상에서 이란의 양보를 끌어내고자 지난 7일 출범시킨 미군의 '아이언 게이트 TF'를 통해 이란 인접국에 국경을 통한 물류를 제한하도록 압박하고 있다고 텔레그래프는 짚었습니다.물자가 부족해진 이란에서는 채소, 콩류, 유제품, 임대료 등이 모두 급등하면서 물가상승률이 약 84%에 달하고 있습니다.(사진=텔레그램 @SynMedia.kz 캡처, 연합뉴스)