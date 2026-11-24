마라톤 대회가 진행 중인 가운데, 흰색 승용차 한 대가 역주행 상태로 코스에 진입해 내달립니다.



대화 참가자들은 황당하다는 듯 자리에 멈춰 섰고, 러너들을 위협하며 위험천만한 운전을 이어가던 차량이 이내 멈춰섭니다.



차량에서 내린 일당과 러너들 사이 언쟁이 오가더니, 거친 육탄전까지 벌어집니다.



난투극으로 번진 사건은 현지 시간 22일 오전 8시쯤, 브라질 상파울루주에서 열린 소로카바 마라톤 대회에서 일어났습니다.



이 대회엔 6천 명 넘는 러너들이 참가한 상태였습니다.



현지 언론보도와 소로카바 경찰에 따르면, 차량 운전자들은 러너들이 뛰는 방향 반대편으로 진입해 역주행했고 참가자들을 상대로 욕설과 도발적인 행동을 이어갔습니다.



차량은 3백 미터가량을 더 전진했고, 이내 운전자는 차에서 내려 집단 난투극을 벌였습니다.



이 과정에서 빈 병으로 한 러너의 머리를 가격하기도 했습니다.



크게 다친 피해자는 응급 처치를 받은 뒤 근처 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌습니다.



보도에 따르면, 마라톤 대회에 난입해 폭행까지 벌인 이들은 모두 술에 취한 상태였습니다.



현지 경찰은 직후 일당 두 명을 체포해 관련 조사를 이어갔습니다.



사건 발발 직후 대회 주최 측과 시 당국은 피의자들의 만행을 강하게 규탄했고, 안전 절차를 다시 점검하겠다는 반응을 내놨다고 현지 언론은 보도했습니다.



그러나 가해자들이 구속된 후 조건부 석방이 됐다는 소식이 알려지자, 브라질 현지 SNS 등에선 당국의 조치를 비판하는 여론이 나오고 있는 상탭니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)