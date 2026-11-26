전문 디자이너들이 인간의 작품보다 AI가 만든 디자인을 더 선호했습니다. 그런데 정작 이 AI를 어느 회사가 만들었는지는 아직 공개되지 않았습니다. 디자인 플랫폼 콘트라의 연구 조직인 콘트라 랩스가 공개한 '프런티어 디자인 벤치마크'에서 정체불명의 AI 모델 '게슈탈트(Gestalt)'가 인간 디자이너는 물론 GPT와 클로드 등 주요 AI 모델까지 제치고 1위를 차지했습니다. 흥미로운 점은 디자인 원칙을 얼마나 잘 지켰는지 평가한 항목에서는 GPT와 클로드가 더 높은 점수를 받았지만, 실제 전문 디자이너들의 선호도 평가에서는 게슈탈트가 앞섰다는 겁니다. 오그랲이 주목한 오늘의 그래프는 AI 모델과 인간 디자이너의 디자인 능력을 비교한 프런티어 디자인 벤치마크입니다. 과연 인간 디자이너까지 제친 게슈탈트는 어떤 AI일까요?



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)