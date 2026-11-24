▲ 2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 지난 19일 세종시 새롬고등학교 시험장에서 감독관이 스마트폰 등 전자기기를 수거하고 있다.

앞으로 중학교와 고등학교 내신평가 시험장에서 스마트기기를 소지하거나 사용하다 적발되면 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리하고, 최대 퇴학 징계까지 받게 됩니다.교육부는 오늘(24일) 중고교 내신평가 시험장 관리와 감독을 대학수학능력시험 수준으로 대폭 강화한 내용의 중고교 스마트기기 부정행위 대응 방안을 국무회의에 보고했습니다.우선 학교 시험장에서 스마트기기를 소지 또는 사용하다 적발되는 경우 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리하기로 했습니다.해당 학생에 대한 징계 수위는 최대 퇴학까지 가능하도록 학교에 권고할 계획입니다.기존에는 학생이 스마트기기를 소지 또는 사용하다 걸리면 적발된 과목의 시험만 0점 처리하고, 징계는 학교 자율에 맡겨왔습니다.내신평가 시험지에는 스마트기기 활용 부정행위 시 성적 처리 및 징계 조치 관련 경고 문구를 넣어 부정행위에 대한 경각심을 갖도록 할 방침입니다.교육부는 현 초중등교육법 시행령상 부정행위자에 대한 최대 징계는 고등학생은 퇴학, 중학생은 출석정지라고 설명했습니다.퇴학 처분은 고교생에게만 가능합니다.아울러 수능처럼 중고교 내신 시험장에도 휴대전화 등 전자기기 반입 차단, 초소형카메라 등의 사용 차단, 학교 와이파이 차단 등의 조치를 실시합니다.일부 고등학교 3학년 학생들은 어제(23일)부터 기말고사를 치르고 있는 가운데 교육부는 이번 대응 방안 중 바로 현장에 적용할 수 있는 조치 사항을 미리 안내했고 현재 시행 중입니다.교육부는 필기구를 일괄 지급하기 어려운 경우 개인 필기구는 허용하되 매시간 점검할 것이라며, 금속탐지기 전수 검사는 즉각적인 적용에 어려움이 있어 수능처럼 부정행위 의심 정황이 발생하거나 학생이 재입실하는 경우 등에 사용하도록 안내했다고 밝혔습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)