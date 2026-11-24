채팅 앱에서 만난 초등학생을 숙박업소로 불러내 성폭행한 혐의를 받는 강남 소재 학원장이 구속됐습니다.



서울 서초경찰서는 간음목적유인·미성년자 의제강간·성학대 등 혐의로 30대 남성 A 씨에 대한 영장이 나와 구속했다고 밝혔습니다.



A 씨는 지난 17일 새벽 2시쯤 대화 앱으로 알게 된 초등학생을 서초구 한 공유숙박업체 숙소로 불러내 술을 마시게 하고 성폭행한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 피해 학생이 가출해 연락 두절이라는 부모의 실종 신고를 받고 위치를 추적해 숙소를 찾아간 뒤 강제로 문을 열고 진입해 그를 붙잡았습니다.



경찰은 A 씨가 가출을 돕겠다며 직접 택시를 호출해 피해 학생을 숙소로 불러낸 뒤 성범죄를 저지른 정황이 있다고 보고 긴급체포했습니다.



A 씨는 강남구 소재 유명 학원 원장으로, 채팅 앱을 통해 피해 학생과 범행 일주일 전부터 대화를 주고받은 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 범행 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 공소청에 송치할 방침입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 안준혁, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)