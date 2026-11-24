음주운전 사고로 물의를 일으킨 배우 고경표가 사고 발생 9일 만에 경찰에 출석해 부르튼 입술로 눈물의 사과를 전했다.



고경표는 23일 오후 서울 마포경찰서에 피의자 신분으로 출석해 약 1시간 40분가량 조사를 받았다. 검은 양복 차림에 짧은 머리로 포토라인에 선 그는 입술이 부르튼 채 굳은 표정과 초췌한 기색을 감추지 못했으며, 감정에 북받쳐 울먹이다가 결국 눈물을 보였다.



오후 6시 35분께 경찰서 앞에 모습을 드러낸 고경표는 먼저 90도로 고개를 숙이며 "죄송하다. 그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 이런 식으로 돌려드리는 것이 정말 무책임한 모습이었다. 죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다. 정말 죄송하다"고 사과했다.



'당시 음주를 얼마나 했느냐'는 취재진의 질문에 "많이 마신 걸로 기억한다. 조사에 성실히 임하겠다"고 답한 고경표는 조사에서 소명 계획에 대해 "따로 소명할 것은 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각"이라고 밝혔다.



다만 대리기사를 부르지 않은 이유를 묻는 질문에는 답변 대신 깊은 한숨을 내쉰 고경표는 "조사 때 말씀드리겠다"며 발걸음을 옮겼다. 또 피해 환경미화원과의 연락 여부를 묻는 질문에는 "직접 만나서 사과드렸다"며 "되려 저를 걱정해주시는 모습에 다시 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다"고 털어놓았다.



오후 8시 35분께 조사를 마치고 나온 고경표는 '사고 직후 차량을 먼저 확인한 이유가 무엇이냐'는 물음에 "경황을 좀 살펴보던 중이었다. 다른 이유는 없었다"고 해명했다.



또한 자신의 음주운전으로 피해를 입은 방송 프로그램의 제작진에 대해 하고 싶은 말이 있냐고 묻자 "정말 죄송하다. 단지 저를 믿어주셨을 뿐인데, 제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로…"라며 끝내 울먹였고, "정말 정말 죄송하다"고 연신 고개를 숙였다. 팬들을 향해서도 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해 정말 죄송하다"며 재차 사죄했다. 그리고 다시 한 번 90도로 허리 숙여 인사한 후 자리를 떠났다.



앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 자신의 차량을 몰던 중 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.150%의 만취 상태였으며 동승자는 없었다. 이 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입었고, 경찰은 음주운전 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의 적용 여부를 검토하고 있다.



사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니와 고경표 본인이 사과문과 함께 활동 중단을 선언했으나 방송가와 영화계에는 후폭풍이 거세다. MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드'가 그의 출연분을 편집한 데 이어, 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'과 tvN '보검매직컬2' 역시 시청이 최대한 불편하지 않는 선에서 편집 방침을 세웠다. 지난 21일 예정됐던 고경표의 개인 팬미팅은 취소됐으며, 내년 개봉을 검토하던 주연 영화 '원조X떡집' 측도 대책 마련에 고심하고 있다.



[사진=연합뉴스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)