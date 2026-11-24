▲ 일라이 릴리

비만 치료제로 성공을 거둔 미국 제약사 일라이 릴리가 다음 성장 동력으로 암 치료제를 지목하고, 5년 안에 시판될 수 있는 항암제 8종을 후기 임상 단계 안팎에 두고 있다고 밝혔습니다.제이크 반 나르덴 릴리 수석부사장은 현지시간 23일 블룸버그 통신과 인터뷰에서 "항암 사업은 아마도 릴리를 떠받칠 다음 축"이라며 "2030년대에 출시될 무언가를 찾고 있다"고 말했습니다.8종 가운데 절반은 릴리가 자체 개발했고, 나머지 절반은 인수·제휴로 확보했습니다.이 중 유방암, 폐암, 난소암·자궁내막암 등 3종 치료제는 내년에 후기 임상 결과가 나올 수 있습니다.유방암 치료제 인루리요는 먹는 호르몬 치료제로, 일부 진행성 환자에게는 이미 승인됐고 릴리는 초기 환자의 재발을 막는 효과도 시험하고 있습니다.이 분야에서는 로슈의 경쟁 약물 윌서들리가 23일 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 먼저 치고 나간 상태입니다.폐암 치료제 올로모라십은 특정 유전자 변이가 있는 폐암의 1차 치료제로 개발 중이며, 릴리는 내년 상반기 3상 첫 결과를 예고했습니다.난소암·자궁내막암 치료제 소페타바트 미피테칸은 일부 환자에게서 항암화학요법을 대체하기를 기대하는 약입니다.릴리는 4월 70억 달러(약 9조 4천억 원)에 인수한 바이오기업 켈로니아 테라퓨틱스에서 확보한 면역세포 치료제(CAR-T)도 림프종 임상시험으로 넓힐 계획입니다.이 치료제는 환자 몸속에서 면역세포를 직접 개조해 혈액암세포를 공격하게 합니다.릴리는 올해 인수·제휴에 200억 달러(약 26조 9천억 원) 넘게 썼다고 반 나르덴 부사장은 밝혔습니다.이는 지난해 약 40억 달러(약 5조 4천억 원)의 5배에 이르는 규모입니다.릴리는 켈로니아 외에도 7월 난치성 우울증 비강 스프레이 개발사 아타이베켈리를 38억 달러(약 5조 1천억 원)에 사들였습니다.이번에는 영국의 헌팅턴병 신약 개발사 로쿠스23을 최대 7억 2천500만 달러(약 9천700억 원)에 인수하기로 했습니다.헌팅턴병은 유전자 속 특정 염기서열 반복이 비정상적으로 길어져 뇌신경세포가 서서히 파괴되는 유전병이며 로쿠스23의 후보물질 LQT-23은 이 반복을 더 길게 만들어 병의 진행을 늦추려는 첫 경구용 억제제입니다.릴리는 초기 연구에 소규모로 베팅하기보다 사람 대상 시험에서 가능성을 보인 의약품을 겨냥하는 쪽으로 방향을 틀었습니다.호황을 누리는 비만 사업이 이런 공격적 투자의 재무적 토대가 됐습니다.릴리는 유망한 비만 접근법 상당수를 이미 내부에서 개발 중이어서 비만 분야 거래는 상대적으로 적었습니다.반 나르덴 부사장은 "위험은 우리의 친구"라며 다른 곳이 가능성을 충분히 알아보지 못한 자산을 선호한다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)