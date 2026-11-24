▲ 컴퓨터 (자료사진)

10대 초반 사춘기 때 높은 인터넷 의존을 보인 학생이 10대 후반에 들어서면 불안증세나 공격성이 다른 학생보다 2∼3배 높다는 연구 결과가 나왔습니다.오늘(24일) 교도통신에 따르면 일본 국립정신·신경의료연구센터는 도쿄 거주 아동에 대해 추적조사를 하는 '도쿄 틴(teen) 코호트'의 3천171명 데이터를 분석한 결과를 최근 발표했습니다.연구진은 12세와 14세 아동을 인터넷 의존 정도에 따라 3개 집단으로 구분했습니다.인터넷 의존도는 자녀가 인터넷과 휴대전화 사용을 시작하면 멈추기 어려운지, 사용하지 않으면 불안한지 등 10개 문항에 대한 답을 보호자에게 적도록 해 판단했습니다.이들이 16세가 됐을 때 인터넷 의존도가 가장 강한 그룹은 가장 약한 그룹에 비해 우울증상이 1.7배, 불안증상이 2.1배에 달했습니다.또 기분이 침울해지는 등 감정 문제가 2.2배, 공격적 언동과 행동 등의 문제가 3.2배였습니다.높은 우울증상은 그룹 중 남성보다 여성에게서 두드러졌습니다.통신은 날씬해 보이려는 욕망과 온라인에서의 성적 피해 등이 영향을 미쳤을 수 있다고 분석했습니다.한편 12세 때 인터넷 의존이 강했지만 14세 때 약해진 경우에는 16세 때 우울증상으로 이어질 가능성이 작았습니다.연구팀은 "인터넷 사용 방법을 개선하면 위험을 줄일 수 있다"며 "주위의 어른이 신속히 알아채서 적절하게 서포트하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.