▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "내년도 예산안 처리 법정 시한이 일주일 정도 앞으로 다가왔다"며 "정치권 모두가 주권자로부터 부여받은 책무를 되새기며 민생을 위한 초당적 지혜를 발휘해야 할 때"라고 말했습니다.이 대통령은 이날(24일) 청와대에서 주재한 국무회의에서 "정치의 본령이자 국정의 궁극적 목표는 국민 삶의 실질적 개선"이라며 이같이 언급했습니다.특히 "아무리 그럴듯한 주장과 거창한 명분도 국민의 삶과 동떨어져 있다면 공허한 말 잔치에 지나지 않는다"며 "민생과 무관한 작은 차이나 소모적 다툼에 집착하기보다는 내년도 예산안과 시급한 민생경제 과제 처리에 먼저 손을 잡아달라. 실질적 성과를 거두고 잘하기 경쟁을 하는 '일하는 정치'에 힘을 모아달라"고 당부했습니다.이 대통령은 또 "오늘 국무회의에서는 '빛의 혁명'이 있었던 12월 3일을 국가기념일인 '국민주권의 날'로 지정하는 안건을 처리할 예정"이라고 소개했습니다.이 대통령은 "2024년 12월 3일 대한민국의 헌정 질서는 중대한 위기에 직면했다. 그러나 주권자 국민들은 무장한 군인의 총부리 앞에서도 물러나지 않고 맨몸으로 장갑차를 막아서며 민주주의를 지켜냈다"고 설명했습니다.그러면서 "서로 생각은 달랐지만 모두 계엄군에 맞서 국회를 지키고 민주주의를 다시 세우는 데 힘을 모았다. 민주주의를 파괴하는 어둠의 세력을 국민 모두의 힘으로 몰아낸 빛의 혁명은 세계 민주주의 역사에 기록될 위대한 국민의 승리"라고 강조했습니다.이 대통령은 "내란의 위기는 넘었지만 여전히 우리 앞에 수많은 도전과제가 놓여 있다. 작은 차이와 갈등을 넘어 춥고 길었던 내란의 밤을 함께 이겨낸 것처럼, 더 튼튼한 민주주의를 향해 굳게 손을 맞잡고 함께 앞으로 나아가자는 말씀을 드린다"고 덧붙였습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)