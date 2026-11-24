얼굴에 피가 묻은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 오른팔을 들어 올렸습니다.



손에는 붉은색 여성 속옷을 쥐고 있습니다.



경호원들이 황 CEO를 둘러싸고 있고, 뒤로는 엔비디아 깃발이 펄럭입니다.



트럼프 미국 대통령이 현지시간 23일, 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 합성 사진입니다.



원본 사진의 주인공은 트럼프 대통령이었습니다.



지난 2024년 7월, 미국 펜실베이니아주 버틀러에서 대선 유세 중 총격을 당한 트럼프 당시 후보가 피를 흘리면서도 주먹을 치켜든 사진입니다.



합성 사진에선 트럼프의 자리에 젠슨 황이 들어갔고, 배경의 성조기는 엔비디아 깃발로 바뀌었습니다.



트럼프 대통령은 사진과 함께 올린 글에서 엔비디아 이사회의 황CEO 복귀 결정이 "올바르고 타당하다"고 밝혔습니다.



엔비디아뿐 아니라 미국 경제의 번영을 위해서도 황 CEO의 리더십이 필요하다고 덧붙였습니다.



워싱턴포스트는 중국 스파이 연루 의혹과 엔비디아 직원과의 불륜 의혹으로 한때 CEO 자리에서 물러났던 젠슨 황이 복귀한 일을 트럼프가 자신이 총격에서 살아남은 일에 빗댄 것이라고 해석했습니다.



트럼프 대통령은 CNBC 인터뷰에서도 황 CEO의 이미지가 훼손되지 않을 거라며, 사람들이 그가 겪은 일을 존중할 것이라고 말했습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)