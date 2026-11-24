▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(24일) "종교활동을 빙자해 범죄 행위나 불법 행위를 자행하는 사이비 종교단체에 대한 해산 절차를 오래전에 말씀을 드린 바 있다"며 "이에 대한 실효적 조치를 현실적으로 검토할 때가 된 것 같다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 이같이 언급한 뒤 "최근까지 온갖 범죄 행위들, 조직 자체를 활용한 불법 범죄 행위가 드러나고 있다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "문화체육관광부 소관 업무인데, 아마 내부적으로 (조치가) 검토된 것이 있을 것"이라며 "문체부가 그동안의 검토 내용, 현재 상황, 계획 등을 별도로 보고해 주기 바란다"고 지시했습니다.이 대통령은 구체적으로 종교활동을 빙자한 불법행위가 무엇인지는 명시하지 않았습니다.다만 여당인 더불어민주당 내에서 신천지의 집단 당원가입 문제를 두고 내홍을 겪는 시점에 나온 메시지라는 점에서 주목됩니다.앞서 이 대통령은 지난해 12월 2일 국무회의에서 "정교분리는 정말 중요한 원칙인데 이를 어기고 종교재단이 조직적·체계적으로 정치에 개입한 사례가 있다"며 "일본에서는 (이와 유사한 사례에 대해) 종교재단 해산 명령을 했다는 것 같더라. 이에 대해서도 한번 검토해 달라"고 지시한 바 있습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)