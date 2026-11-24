▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(24일) "단 하나의 부정행위도 용납하지 않는다는 확고한 원칙에 따라 행정력을 총동원해 시험 부정 범죄에 엄정히 대응해달라"고 주문했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "실력을 겨루는 모든 시험의 부정행위는 성실하게 노력한 다른 사람의 기회를 훔치는 것이고, 공정 경쟁이라는 공동체의 핵심 원리를 파괴하는 중대 범죄"라며 이같이 말했습니다.이 대통령은 부정행위에 대해 "사익을 위해 타인에게 손해를 끼치며 사회적 신뢰의 근간을 흔든다는 점에서 주가조작 범죄와 본질이 전혀 다르지 않다"며 "이런 불법과 반칙을 방관하면 사회가 온전히 유지될 수 없다"고 지적했습니다.이에 "국가시험 전반에 대한 범정부 합동 조사를 바탕으로 숨어 있던 부정행위를 밝혀내 철저히 책임을 물어야 한다"며 "인공지능(AI) 기업과 긴밀하게 협조하고 신고센터를 운영해 모든 의심 사례를 빠짐없이 추적하고, 법과 원칙에 따라 엄정하기 일벌백계하라"고 지시했습니다.또 "적극적이고 과감한 포상제도를 운영해 부정행위 적발 가능성을 대폭 높여야 한다"며 "시험지 불법 촬영, 외부 유출을 원천 차단하고 유출 시 끝까지 추적할 수 있도록 하는 법 제도와 기술의 정비도 최대한 속도를 높여야 한다"고 당부했습니다.특히 "'지난 일이니 다 끝났겠지'라는 생각이 명백히 오산이라는 점을 확실하게 보여줘야 한다"며 "관련 법령 정비를 통해 부정행위를 시도하겠다는 엄두조차 낼 수 없도록 처벌과 제재 수위를 획기적으로 강화해야 한다"고 강조했습니다.아울러 이 대통령은 "본격적 AI 시대를 맞아 기존의 시험과 평가 방식의 변화가 필요한 건 아닌지도 고민해야 할 때"라고도 언급했습니다.(사진=청와대통신사진기자단 제공, 연합뉴스)