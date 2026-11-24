▲ 법정 향하는 한덕수 전 총리

12·3 비상계엄 관련 내란 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 파기환송심 첫 재판이 다음 달 15일 열립니다.오늘(24일) 법조계에 따르면 서울고법 형사1부(윤성식 부장판사)는 12월 15일 오후 2시에 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건의 첫 공판기일을 열기로 했습니다.앞서 서울고법은 지난 20일 한 전 총리의 파기환송심을 내란전담재판부인 형사1부에 배당했습니다.대법원 전원합의체(주심 오경미 대법관)는 지난 19일 한 전 총리에게 징역 15년을 선고한 원심판결을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다.대법원 다수의견은 12·3 비상계엄 사태의 법적 성격을 내란으로 규정하면서도 한덕수 전 총리의 내란 혐의 일부를 무죄 취지로 판단했습니다.대법은 '비상계엄 선포 전' 국무회의 심의를 위한 외관을 형성한 부분에 대해서는 국헌문란의 목적이 있었음을 단정하기 어렵다고 봤습니다.다만 국무회의에 참석한 국무위원들에게 서명을 종용하고, 국회 등 주요 기관 봉쇄와 특정 언론사 단전·단수 조치 이행 방안을 논의하는 등 계엄 선포 후에 이뤄진 나머지 내란 혐의는 유죄로 봤습니다.이에 따라 파기환송심에서는 대법원 판단을 토대로 한 전 총리의 형량을 다시 정하게 됩니다.파기환송심 초반에는 내란특검법상 신속 재판 규정의 적용 여부도 쟁점이 될 것으로 보입니다.내란특검법은 1심은 6개월, 2·3심은 각각 3개월 이내에 선고하도록 하는 이른바 '6·3·3 규칙'을 두고 있습니다.(사진=연합뉴스)