▲ 법정 향하는 한덕수 전 총리
12·3 비상계엄 관련 내란 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 파기환송심 첫 재판이 다음 달 15일 열립니다.
오늘(24일) 법조계에 따르면 서울고법 형사1부(윤성식 부장판사)는 12월 15일 오후 2시에 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 사건의 첫 공판기일을 열기로 했습니다.
앞서 서울고법은 지난 20일 한 전 총리의 파기환송심을 내란전담재판부인 형사1부에 배당했습니다.
대법원 전원합의체(주심 오경미 대법관)는 지난 19일 한 전 총리에게 징역 15년을 선고한 원심판결을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다.
대법원 다수의견은 12·3 비상계엄 사태의 법적 성격을 내란으로 규정하면서도 한덕수 전 총리의 내란 혐의 일부를 무죄 취지로 판단했습니다.
대법은 '비상계엄 선포 전' 국무회의 심의를 위한 외관을 형성한 부분에 대해서는 국헌문란의 목적이 있었음을 단정하기 어렵다고 봤습니다.
다만 국무회의에 참석한 국무위원들에게 서명을 종용하고, 국회 등 주요 기관 봉쇄와 특정 언론사 단전·단수 조치 이행 방안을 논의하는 등 계엄 선포 후에 이뤄진 나머지 내란 혐의는 유죄로 봤습니다.
이에 따라 파기환송심에서는 대법원 판단을 토대로 한 전 총리의 형량을 다시 정하게 됩니다.
파기환송심 초반에는 내란특검법상 신속 재판 규정의 적용 여부도 쟁점이 될 것으로 보입니다.
내란특검법은 1심은 6개월, 2·3심은 각각 3개월 이내에 선고하도록 하는 이른바 '6·3·3 규칙'을 두고 있습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글