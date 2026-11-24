오늘(24일) 오전 서울 양천구의 한 5층짜리 모텔에서 불이 나 1명이 숨지고 5명이 다쳤습니다.



숨진 1명은 불이 시작된 모텔의 3층 객실에서 장기 투숙해 온 50대 남성으로 파악됐습니다.



이 남성은 매일 숙박비를 지불하며 해당 객실에 장기간 머물러 온 것으로 전해졌습니다.



소방 당국은 신고를 받고 출동해 해당 객실 내부에 숨진 것으로 추정되는 남성을 발견하고 연기를 마신 숙박객 등을 구조했습니다.



오늘 오전 9시 15분쯤부터 숙박객 대피가 이뤄졌으며, 숙박객 5명이 연기를 마셔 병원에서 치료를 받았습니다.



오늘 오전 10시 9분쯤 불은 모두 꺼졌고 경찰과 소방당국은 곧바로 화재 원인을 밝히기 위한 현장 감식을 진행하고 있습니다.



경찰은 주변 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 화재 경위와 사망자의 구체적인 신원 등을 확인할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)