▲ 서울서초경찰서

채팅 앱에서 만난 초등학생을 숙박업소로 불러내 성폭행한 혐의를 받는 강남 소재 학원장이 구속됐습니다.서울 서초경찰서는 간음목적유인·미성년자 의제강간·아동복지법 위반(성학대)·실종아동법 위반 혐의를 받는 30대 남성 A 씨에 대해 최근 구속영장을 발부받았다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 17일 새벽 2시쯤 대화 앱으로 알게 된 초등학생을 서초구 한 공유숙박업체 숙소로 불러내 술을 마시게 하고 성폭행한 혐의를 받습니다.경찰은 피해 학생이 가출해 연락 두절이라는 부모의 실종 신고를 받고 위치를 추적해 숙소를 찾아간 뒤 강제로 문을 열고 진입해 그를 붙잡았습니다.경찰은 A 씨가 가출을 돕겠다며 직접 택시를 호출해 피해 학생을 숙소로 불러낸 뒤 성범죄를 저지른 정황이 있다고 보고 18일 긴급체포했습니다.A 씨는 강남구 소재 유명 학원 원장으로, 채팅 앱을 통해 피해 학생과 범행 일주일 전부터 대화를 주고받은 것으로 조사됐습니다.경찰은 그의 휴대전화를 압수해 포렌식 작업을 진행한 뒤 지난 18일 구속영장을 신청했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.경찰은 범행 경위를 추가로 조사한 뒤 조만간 공소청에 송치할 방침입니다.(사진=연합뉴스)