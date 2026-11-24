한국인 카드 두 장 꺼냈더니…조규성 결승골에 홍현석 추가골 유도 '코리안 데이'
덴마크 미트윌란의 조규성이 브뢴뷔와의 리그 15라운드 원정 경기에서 시즌 6호 골을 터뜨렸습니다.
후반 교체 투입된 홍현석도 상대의 자책골을 유도하며 팀의 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.
홍현석을 원정 팬들 앞으로 데려가 함께 기쁨을 나누는 조규성과 동료들의 모습도 눈길을 끌었는데요.
코리안 듀오의 활약 속에 리그 선두를 탈환한 미트윌란, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 제작: 스포츠취재부)
후반 교체 투입된 홍현석도 상대의 자책골을 유도하며 팀의 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.
홍현석을 원정 팬들 앞으로 데려가 함께 기쁨을 나누는 조규성과 동료들의 모습도 눈길을 끌었는데요.
코리안 듀오의 활약 속에 리그 선두를 탈환한 미트윌란, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.
(구성·편집: 박진형 제작: 스포츠취재부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글