덴마크 미트윌란의 조규성이 브뢴뷔와의 리그 15라운드 원정 경기에서 시즌 6호 골을 터뜨렸습니다.



후반 교체 투입된 홍현석도 상대의 자책골을 유도하며 팀의 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.



홍현석을 원정 팬들 앞으로 데려가 함께 기쁨을 나누는 조규성과 동료들의 모습도 눈길을 끌었는데요.



코리안 듀오의 활약 속에 리그 선두를 탈환한 미트윌란, 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집: 박진형 제작: 스포츠취재부)