학교폭력 전력 때문에 올해 대입 수시에서 모두 떨어진 게 가혹하다는 취지로 고3 아들을 둔 아버지가 올린 글이 논란이 되고 있습니다.



아들이 저지른 잘못에 비해 그 대가가 너무 혹독하다는 주장에 댓글 등에선 싸늘한 반응이 이어지고 있는 것입니다.



어제(23일) 한 온라인 커뮤니티엔 '학폭 기록 때문에 수시 전부 떨어진 아들'이란 제목의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 자신을 금융권에 종사하는 49살 아빠라고 소개한 뒤 "고3 아들이 올해 수시 6곳에서 모두 떨어졌다. 성적은 나쁘지 않았고 학교 선생님마저 합격 가능성이 높다고 했었다"며 그럼에도 불합격 소식을 듣자 가족들 말문이 막혔다고 썼습니다.



글쓴이는 그 이유를 아들이 중학교 3학년 때 저지른 학교 폭력 사건으로 추정했습니다.



당시 아들은 친구들과 함께 SNS 단체 대화방에서 같은 반 동급생을 따돌린 일로 '학교폭력 조치'를 받았다면서 "피해 학생의 부모님을 찾아가 직접 사과하고, 아이도 진심으로 반성했다"고 설명했습니다.



수시 불합격 소식을 두고 학교 선생님도 기록 때문일 가능성이 있다고 말했다며 그 말이 마음이 걸린다고도 덧붙였습니다.



글쓴이는 "잘못한 건 맞다. 피해 친구가 얼마나 힘들었을지 생각하면, 저도 아이를 감쌀 자격이 없다고 느껴진다"면서도 "한편으론 그때의 실수가 이렇게 오래 따라다니고 아이가 무너지는 걸 보니 이 정도 대가가 맞는지 모르겠다"고 되묻기도 했습니다.



이 사연을 두곤 냉담한 시선이 이어졌는데 누리꾼들은 학폭 피해자가 받은 고통은 하루아침에 지워지는 게 아니라고 지적한 반면에 일부는 너무 가혹하다는 반응을 보이기도 했습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)