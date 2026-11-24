레알 마드리드의 조제 무리뉴 감독이 PSV와의 챔피언스리그 경기를 앞두고 공식 기자회견에 나섰습니다.



무리뉴 감독은 최근 부진한 비니시우스에 대해 변함없는 믿음을 드러냈는데요. 빡빡한 경기 일정에 대해서는 연봉 문제를 언급하며 자신의 생각을 밝혔습니다.



특히 한 기자가 루이스 엔리케 PSG 감독의 과거 발언을 꺼내자 재치 있게 받아치며 기자회견장을 웃음바다로 만들기도 했습니다.



무리뉴 감독의 기자회견 현장을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)