▲ 숨진 A군이 친구와 나눈 SNS 대화

제주에서 최근 졸업을 앞둔 중학교 3학년생이 학교 폭력에 시달리다 숨졌다는 주장이 제기돼 경찰이 사실관계 확인에 나섰습니다.경찰에 따르면 도내 한 중학교 3학년에 재학 중인 A군의 가족은 A군과 연락이 닿지 않는다고 지난 20일 오후 10시 16분쯤 경찰에 실종 신고를 했습니다.경찰은 A군의 마지막 모습이 담긴 폐쇄회로 텔레비전 영상을 토대로 수색을 벌여 실종 신고 다음 날인 21일 오후 3시쯤 제주시 해안가에서 숨진 A군을 발견했습니다.A군의 부모는 A군이 지난 20일 학교에서 친구들의 괴롭힘으로 고통을 받아왔다는 문자 메시지를 남긴 후 실종됐다며 경찰에 경위를 파악해 달라고 요청했습니다.A군 부모는 "A군이 수년간 특정 학생들에게 괴롭힘 등 학교 폭력을 당해 정신적으로 힘들어했다"고 밝혔습니다.이어 "지난해에는 폭력을 당해 병원 치료를 받았다"며 "당시 A군이 보복을 우려해 학교폭력대책심의위원회가 열리지 않게 해달라고 부탁해 학교 폭력 신고를 하지 않았다"고 덧붙였습니다.유족 측이 공개한 사회관계망서비스 게시물에는 지난해 A군이 친구들에게 목이 졸렸으나 안전지킴이의 도움으로 목숨을 구했다는 내용이 담겨 있었습니다.또 지속적인 스트레스로 수년간 힘들다는 내용도 있습니다.경찰은 학교폭력 피해를 주장한 A군의 부모를 우선 조사하는 등 관련 의혹의 사실 여부를 파악할 방침입니다.제주도교육청은 학교 내 괴롭힘 여부를 포함해 특이 사항은 아직 확인되지 않았다면서 추후 경찰 조사에 따라 필요한 조치를 하겠다고 밝혔습니다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.(사진=A군 유족 제공, 연합뉴스)