오늘(24일) 오전 7시 53분, 행정안전부가 울릉군 주민에게 보낸 재난문자입니다.



러시아 항공기가 영공을 침범했다며 지하시설이나 건물 안으로 대피하라는 내용이 담겼습니다.



대규모 재난과 인명 피해가 우려될 때 발송되는 위급재난문자였습니다.



그만큼 다급한 상황에 발송돼 수신을 제한할 수도 없기 때문에 재난문자를 받은 주민들은 이른 아침부터 놀랄 수밖에 없었습니다.



그런데, 몇 분 후 경상북도가 경보 해제를 알리기 위해 보낸 문자를 보고 주민들은 헷갈리고 당황스러웠습니다.



경보 문자에는 '러시아 항공기'라고 적혀 있었는데, 해제 문자에는 뜬금없이 '북한 항공기 추정 비행체'가 위험 범위를 벗어났다고 적혀 있었기 때문입니다.



울릉지역에선 혼선이 빚어졌고, 심지어 업무차 육지에 나와 있던 남한권 울릉군수도 한때 북한 항공기로 파악할 정도였습니다.



경북도는 평소 훈련 때 쓰던 해제 문구에서 시간만 바꿔 보내는 바람에 ‘북한 항공기 추정’이라는 표현이 그대로 나갔다고 해명했습니다.



경북도는 이후 러시아 항공기라고 정정 문자를 보냈는데, 이마저도 문제가 있었습니다.



합동참모본부는 러시아 군용기 여러 대가 동해 한국방공식별구역, 카디즈에 들어와 울릉도에 가까이 접근했고, 우리 영공을 침범한 사실은 없다고 밝혔습니다.



그런데, 정정문자에는 합참 설명과 달리 ‘영공 침범’이라고 적혀 있었던 겁니다.



합참은 카디즈 진입 전부터 러시아 군용기를 탐지했고, F-15K 등 공군 전투기를 띄워 대응했다고 설명했습니다.



이어 러시아 군용기들은 우리 군이 대응하는 과정에서 동해 쪽으로 이탈했다고 덧붙였습니다.



국민의 안전을 위해 발송한 재난문자가 오히려 국민을 불안하게 만들었다는 비판을 피하기는 어려워 보입니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 이다인, 디자인: 나예미, 제작: 디지털뉴스부)