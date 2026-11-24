▲ 강금실 국정원장(윗줄 왼쪽부터), 임웅순 외교장관 후보자. 홍익표 통일장관(아랫줄 왼쪽부터), 한준호 행안장관, 강유정 문체장관 후보자.

국민의힘은 이재명 대통령이 어제(23일) 단행한 국가정보원과 외교·통일·행정안전부 개각에 대해 "용혜인·김승원 후보자의 줄줄이 낙마를 벌써 잊었느냐"며 맹비난했습니다.특히 강금실 국정원장 후보자를 겨냥해 "정보 문외한", "친중 인사" 등 독설을 퍼부으며 인사청문회에서의 송곳 검증을 예고했습니다.박충권 수석대변인은 오늘(24일) 논평에서 "이재명 정권이 또다시 민심을 거슬러 국민의 분노만 키우고 있다. 면면을 들여다볼수록 참사 수준"이라며 이같이 밝혔습니다.박 대변인은 강 후보자 지명을 두고 "국가 정보의 심장에 정보 문외한을 앉혔다. 정보기관은 한 번만 오판해도 곧 안보 참사로 이어진다"면서 "국민의힘은 인사청문회에서 후보자들의 전문성과 중립성을 끝까지 따져 묻겠다"고 말했습니다.국회 정보위원회 야당 간사인 유영하 의원도 이날 원내대책회의에서 "한반도 정세가 중대한 분기점에 놓인 시기에 이재명 정부는 국정원장과 외교부, 통일부 장관을 동시에 교체하는 인사를 발표했다"면서 "신임 국정원장 후보자가 국가정보기관을 이끌 전문성과 안보관, 정보 판단 역량을 갖추고 있는지 면밀히 검증하겠다"고 언급했습니다.국회 외교통일위원회 소속 안철수 의원은 페이스북을 통해 "강 후보자의 취임은 한미 방첩동맹이 파탄 나는 날이 될 것"이라며 "이 대통령은 지명을 즉각 철회해야 한다"고 주장했습니다.안 의원은 "강 후보자는 중국 치치하얼(齊齊哈爾)시 인민정부 특별고문과 연변주정부 경제특별고문으로 수년간 활동했다"며 "과거 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치 역시 '무모한 결정이며 결사반대해야 한다'고 밝혔다"고 지적했습니다.이어 "미국은 인공지능(AI) 칩 반출 문제로 중국 첩보 공작에 극도로 예민하며, 우리 역시 전임 원장의 행적 탓에 한미 정보교류가 차단된 바 있다"며 "이런 때 중국을 위해 복무한 사람으로 정보수장을 교체한다면, 미국은 '중국 간첩'이 대한민국 국정원을 접수했다고 판단하지 않겠느냐"고 따졌습니다.국회 재정경제위원회 야당 간사인 배준영 의원도 KBS인터뷰에서 "참신함과 거리가 먼 회전문 측근 인사이자 '말기' 인사"라면서 "전부 다 자기들이랑 가깝거나 비서를 했던 사람을 썼다. 위기 상황에서 직언해 줄 가능성이 줄어들어 국민께 불행으로 다가오지 않을지 걱정"이라고 혹평했습니다.친한(친한동훈)계 박정하 의원은 MBC라디오에 출연해 "사람이 이렇게 없나. 중량감도 떨어지고 믿을만한 사람만 골라서 쓴 것 같다"고 꼬집었습니다.박 의원은 국정원장 후보자에 대해 "국정원 기능이 많이 바뀌어 국제환경에서 우리 기업들을 뒷받침해줘야 하는 상황인데 과연 잘 소화해 낼 수 있을까"라며 회의적으로 평가한 뒤 "이 대통령이 청와대 중심의 만기친람 행정을 하려는 것 아닌가"라고 우려했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)