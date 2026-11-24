▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표는 오늘(24일) "무리한 지방선거용 증시 부양 주가조작의 진실을 밝히기 위한 '이재명 버블 진상규명 특검' 도입을 추진하겠다"고 밝혔습니다.정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "어제 또다시 증시가 폭락했다. 어제 우리 주식시장을 모니터링하면서 가장 납득하기 힘들었던 장면은 어제 하루 국민연금이 포함된 연기금이 1천580억 원을 순매도했다는 점"이라며 "연기금이 코스피 폭락을 거들어준 셈"이라고 말했습니다.이어 "올해 초 코스피가 한창 오를 때는 어떻게든 증시를 부양시키려고 국민연금의 정상적인 리밸런싱까지 유예하더니 정작 증시가 폭락할 때는 덩달아 주식을 매도하나"라고 지적했습니다.그러면서 "지방선거를 앞두고 모종의 이유로 리밸런싱을 제때 하지 않고 미룬 결과 국민연금은 주식 시장의 소방수 역할은커녕 국민의 노후 자금에 막대한 손실을 입히고, 한술 더 떠 증시 폭락에 가담하는 천덕꾸러기가 됐다"고 비판했습니다.또한 정 원내대표는 이날 인사청문회가 열리는 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 "지금까지 나온 경력과 발언, 의혹만으로도 결격"이라며 "게다가 성남산업진흥재단 대표로 재직하던 시기 대장동 사업 관여, 백현동 연구용역 추진 의혹과 함께 이재명 대통령 측근 인사들에게 수의계약으로 일감몰아주기를 했다는 의혹도 있다"고 말했습니다.이어 "무엇보다 이 후보자는 공소 취소 지휘 의향이 있냐는 질문에 답변을 회피하고 있다. 벌써 공소 취소를 위한 포석을 두는 것"이라며 "지금 국민이 원하는 인사는 전문성과 양심을 갖춘 법무부 장관이지 성남 카르텔 출신의 대통령 탈옥 도우미가 아니다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)