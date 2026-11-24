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'청담부부'라 불리며 두터운 우정과 함께 사업적 동반자 관계를 구축해 온 정우성과 이정재가 사실상 결별 수순에 돌입했다.금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 정우성은 지난 19일부터 전날까지 세 차례에 걸쳐 주식 15만 5000주를 장내매도했다. 매도 금액은 약 5억 2,169만 원이다.이번 매도로 정우성이 보유한 아티스트컴퍼니 주식은 기존 171만 4108주에서 155만 9108주로 줄었다. 지분율은 기존 10.99%에서 9.9998%로 낮아졌다. 지분율이 10%를 밑돌면서 정우성은 주요 주주 지위에서도 벗어나게 됐다.정우성은 지난 10월 아티스트컴퍼니 사내이사직에서 중도 사임했다. 지난 2024년 3월 이정재와 나란히 사내이사로 선임됐으나, 임기를 약 6개월 남겨두고 자리에서 물러났다. 이를 두고 업계에서는 두 사람 관계에 균열이 일고 있다는 분석이 나왔다.아티스트컴퍼니는 정정 분기보고서를 통해 이정재와 정우성 관련 거래를 기존 '대주주 이외의 이해관계자와의 거래'에서 '대주주와의 영업거래'로 변경했다. 올해 1월부터 9월까지 이정재의 개인사업체 버던트 힐스와의 연기자 정산비 거래는 약 28억 9900만 원, 정우성의 개인사업체 마치와의 거래는 약 11억 3600만 원으로 기재됐다. 두 배우가 공동 소유한 청담동 건물의 임대차 거래액은 약 7억 1100만 원으로 나타났다.아티스트컴퍼니는 2016년 이정재와 정우성이 공동 설립한 매니지먼트사로, 현재 배우 매니지먼트뿐만 아니라 영화·드라마 제작, 뷰티 등으로 사업 영역을 넓혀가고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)