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배우 송진우가 지드래곤과 스테픈 커리가 얽힌 가격 추정 불가의 초특급 수집품을 최초 공개한다.24일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 한일 국제 부부 송진우·미나미와 정준하·니모의 달콤살벌한 결혼 10주년 이벤트 비하인드가 전파를 탄다.최근 진행된 녹화에서는 '컬렉터계 큰손' 송진우의 새로운 수집품이 베일을 벗었다. 앞서 수천만 원대 NBA 카드부터 피규어, 세계 각국의 수입 담배까지 남다른 스케일로 화제를 모았던 송진우의 등장에 스튜디오의 기대감은 최고조에 달했다. 특히 '가요계 리빙 레전드' 지드래곤과 '농구계 리빙 레전드' 스테픈 커리가 얽힌, 가격조차 가늠할 수 없는 역대급 아이템이 공개되자 현장은 순식간에 발칵 뒤집어졌다는 후문이다.그러나 화기애애한 분위기도 잠시, 아내 미나미가 "요즘 일이 없어 걱정"이라며 업계 불황기 속 맞이한 결혼 10주년에 대한 솔직한 심경을 털어놓아 안타까움을 자아냈다. MC들 역시 "심란하겠다", "여태 본 것 중 얼굴이 제일 어둡다"며 걱정을 감추지 못했다. 그럼에도 송진우는 아내를 위해 기상천외한 결혼 10주년 이벤트를 준비해 미나미의 웃음을 지켜냈다고 전해져 궁금증을 높인다.한편 '원조 한일 부부' 정준하도 출연해 아내 니모(니나야끼)와의 결혼 10주년 비하인드를 최초 공개한다.그동안 각종 이벤트로 '아내 바보' 면모를 보여온 사랑꾼 정준하는 결혼 10주년을 맞아 특급 이벤트를 준비하던 중, 아내의 촌철살인 한마디에 간담이 서늘해졌다고 고백했다. 이를 들은 스튜디오 출연진 역시 "어떡하냐", "보통의 아내와는 정말 다르다"며 순식간에 얼어붙었다고 해 니모가 던진 결정적 한마디에 이목이 쏠린다.'수집광' 송진우의 억 소리 나는 수집품과 '아내 바보' 정준하의 반전 결혼생활 비하인드는 24일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 '동상이몽 2'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)