▲ 도널드 트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 복귀를 축하하며 올린 사진합성물

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 젠슨 황의 최고경영자(CEO) 복귀를 축하하면서 황 CEO가 여성 속옷을 치켜든 합성 사진을 소셜미디어에 올렸습니다.트럼프 대통령은 현지시간 23일 자신의 트루스소셜을 통해 "엔비디아 이사회의 황 CEO 복귀 결정은 올바르고 타당한 것"이라면서 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀를 환영하는 글과 함께 젠슨 황이 붉은색 여성 속옷(브래지어)을 쥐고 오른팔을 치켜든 합성 사진도 올렸습니다.이는 트럼프 대통령이 대선 후보 시절이던 지난 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러에서 선거 유세 중 총격을 당한 직후 촬영된 사진을 합성한 것입니다.합성 사진에 나오는 황 CEO의 얼굴에는 총격 직후 트럼프 대통령처럼 피가 묻어 있고, 경호원들이 그를 붙잡고 있습니다.사진 배경 속에서는 미국 국기 대신 엔비디아 깃발이 나부끼고 있습니다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령이 이 합성 사진을 통해 중국 스파이 및 엔비디아 직원과의 불륜 의혹으로 잠시 회사에서 쫓겨났다가 살아남은 황 CEO의 사건을 자신의 총격 사건에 빗대 보여준 것이라고 보도했습니다.황 CEO를 옹호하던 사람 중의 한 명이던 트럼프 대통령은 미 CNBC방송과의 인터뷰에서 "황 CEO의 이미지가 전혀 훼손되지 않을 것"이라며 "사람들이 그가 겪은 일을 존중할 것으로 생각한다"고 주장했습니다.(사진=도널드 트럼프 대통령 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)