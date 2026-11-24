▲ 한라산 구상나무 대표목 표석 제막

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기후변화로 사라져 가는 한라산 구상나무의 유전정보를 담은 유전체 지도가 세계 최초로 완성됐습니다.제주도 세계유산본부는 서울대학교 강규석 교수 연구팀과 공동으로 한라산 구상나무의 유전체 지도를 완성했다고 밝혔습니다.유전체 지도는 생물이 가진 모든 유전정보를 담은 일종의 '생명 설계도'입니다.소나무과 전나무 속 식물 가운데 유전체 지도를 염색체 단위까지 정밀하게 완성한 것은 이번이 처음입니다.구상나무는 한라산과 지리산, 덕유산 등 해발 1천ｍ 이상 높은 산에서 자라는 우리나라 고유종입니다.1920년 영국 식물학자 어니스트 윌슨이 학계에 소개했으며, 아름다운 모양 덕분에 크리스마스트리로 널리 쓰이고 있습니다.그러나 기온 상승과 잦은 가뭄, 겨울철 적설량 감소 등으로 자생지가 빠르게 줄면서 세계자연보전연맹(IUCN)의 멸종위기종으로 지정됐습니다.한라산 구상나무 숲 면적은 1918년 1천168.4㏊에서 2021년 606㏊로 100여 년 사이 48.1% 감소했습니다.연구팀은 분야별 전문가 검토를 거쳐 처음 학계에 보고될 당시의 특징을 가장 잘 간직한 나무를 '한라산 구상나무 대표목'으로 선정하고 잎과 줄기, 뿌리를 채취해 분석했습니다.구상나무의 유전체는 약 160억 염기쌍으로 사람(약 30억 염기쌍)의 5배가 넘는 데다 반복되는 유전정보가 80% 이상을 차지해 해독이 매우 어려운 것으로 알려졌습니다.연구팀은 최신 분석기술을 활용해 구상나무에 약 4만 8천 개의 단백질 생성에 관여하는 유전자가 있다는 사실을 확인했습니다.이번 연구 성과는 구상나무가 더위와 가뭄 등 기후변화에 어떻게 적응하는지 유전자 수준에서 밝히고, 지역별 구상나무의 특성에 맞는 보전 대책을 마련하는 데 활용됩니다.또 기후변화에 강한 나무를 선별해 구상나무 숲을 복원하는 데도 활용할 수 있습니다.연구 결과는 국제 학술지 '사이언티픽 데이터'(Scientific Data)에 실릴 예정이며, 분석자료는 세계 연구자들이 자유롭게 활용할 수 있게 미국 국립생물공학정보센터(NCBI) 등 국제 공공 데이터베이스에 공개됐습니다.김형은 제주도 세계유산본부장은 "이번 연구는 한라산 구상나무만의 고유한 가치를 유전자 수준에서 확인한 성과"라며 "이번에 완성한 유전체 지도를 바탕으로 구상나무가 줄어드는 원인을 정확히 찾고, 구상나무를 지키고 되살리는 연구를 이어가겠다"고 밝혔습니다.(사진=제주도 제공, 연합뉴스)