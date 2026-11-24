▲ 중국 국기

중국이 다음 달 주하이 에어쇼에서 1만t급 대형 구축함을 처음으로 일반에 공개하고 최신 함재기와 무인항공기 등 해군의 주요 전력을 대거 선보입니다.특히 이번 에어쇼에서는 처음으로 해상 전시구역을 마련해 원양 작전능력과 해군 현대화 성과를 과시할 예정입니다.오늘(24일) 중국공산당 기관지 인민일보에 따르면 중국 해군은 다음 달 7∼13일 광둥성 주하이에서 열리는 제16회 중국국제항공우주박람회(주하이 에어쇼)에 주력 함정, 최신 함재기, 무인장비 등을 전시한다고 밝혔습니다.먼저 주하이 가오란항에 해상 전시구역을 설치하고 055형 미사일 구축함, 075형 강습상륙함, 054A형 호위함 등 주력 함정 3종을 일반에 개방합니다.055형 구축함은 중국이 개발한 첫 1만t급 대형 구축함으로, 항공모함 전단의 방공, 미사일 방어, 대잠수함 작전 등을 담당하는 핵심 전력입니다.075형 강습상륙함과 054A형 호위함도 해군의 상륙작전과 원양 작전을 뒷받침하는 주력 함정입니다.중국 해군이 주하이 에어쇼에서 함정을 일반에 공개하는 것은 처음입니다.공개가 확정된 함정은 075형 강습상륙함 후베이함과 054A형 호위함 황산함입니다.다만 055형 구축함에 대해서는 구체적인 함명을 공개하지 않았습니다.중국 해군은 해당 함정을 '신비의 1만t급 대형 구축함'이라고 소개한 뒤 다음 달 공개하겠다고 밝혔습니다.홍콩 명보는 중국 군사 전문가들을 인용해 이번에 공개될 구축함이 최근 남부전구 해군에 배치된 최신형 함정일 가능성이 있다고 보도했습니다.군사 전문가 장쥔서는 후베이함과 황산함이 모두 남부전구 소속이라는 점에 주목하며 055형 구축함 역시 남부전구 소속일 것으로 예상했습니다.그는 최신형 055형 구축함이 남중국해에 배치되면 산둥함과 푸젠함 등 항공모함 전단에 장거리 방공, 미사일 방어, 대잠수함 방어 능력을 제공하고 남중국해 원양 작전 능력을 강화할 수 있다고 분석했습니다.최신 함재 항공기도 대거 모습을 드러냅니다.중국 해군은 J-35 스텔스 함재 전투기, J-15T 함재 전투기, J-15DT 전자전기, KJ-600 조기경보기, Z-20F 대잠헬기 등 이른바 '항모 5종 세트'를 한자리에 전시할 계획입니다.또 Y-9 대잠초계기, 무인헬기 WZ-2 등을 비롯한 무인항공기와 무인잠수정 등도 전시됩니다.중국 해군은 주력 함정과 함재기를 연계해 전시함으로써 항공모함 전단의 해상·공중 작전체계를 종합적으로 보여주겠다는 구상입니다.군사 전문가 쑹중핑은 "055형 구축함을 비롯한 첨단 함정을 일반에 개방한다는 것은 중국군이 갈수록 개방적으로 되고 있다는 점을 보여준다"고 해석했습니다.(사진=게티이미지)