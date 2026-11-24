▲ 쿠르스크에서 전투 중인 러시아군 병사들

우크라이나 전장에서 숨진 러시아 군인 가운데 1천 명 이상이 자살자라고 영국 일간 가디언이 현지시간 23일 보도했습니다.최근 벨라루스 반정부 해커단체 '키베르파르티자니 BY'(Cyberpartisans BY)와 우크라이나 해커 단체 '사일런트 크로'(Silent Crow)가 해킹으로 빼낸 러시아 통계청의 사망증명서 약 1천100만 건을 가디언이 분석한 결과입니다.가디언에 따르면 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 이후 최근까지 1천87명의 러시아군이 스스로 목숨을 끊은 것으로 파악됐습니다.이들 가운데 최소 614건이 우크라이나 내 점령지나 벨고로드, 브랸스크 등 러시아 접경지에서 발생했습니다.우크라이나 전선에서 멀리 떨어진 곳에서 스스로 생을 마감한 이들도 108명에 달했습니다.사망 지역이 명시되지 않은 경우는 113건이었습니다.자살한 러시아 군인의 절반 이상이 총기를 사용했고 장소는 군 주둔지, 진지, 훈련소, 개인 주거지 등으로 다양했습니다.전쟁 지역의 자살자 43명의 연령대는 18∼19세였습니다.전체 자살 건수를 연도별로 보면 전쟁 첫해인 2022년 50여 건에서 2024년 200여 건으로 폭등했고 2025년 365건으로 정점을 찍었습니다.올해 들어서도 이미 300건에 육박하는 자살이 기록됐다고 가디언은 짚었습니다.한 러시아군 지휘관이 남긴 기록에 따르면 2024년 10월 우크라이나 내 점령지 도네츠크 지역의 러시아군 지휘소의 경비 임무를 맡았던 한 부사관은 아내에게 전화로 "여기 상황이 끔찍해, 돌아가서 자세히 말해줄게"라고 말했지만 5주 뒤 본인의 생일을 보낸 뒤 지휘소 부근 숲 속에서 스스로 목숨을 끊었습니다.러시아 통계청 자료에 따르면 자살 외에 '의도 불명의 총기 발사'로 사망한 이도 885명이 기록됐는데, 이는 자살을 은폐하는 분류일 수 있다고 가디언은 지적했습니다.징집 대상인 러시아인을 돕는 현지 비정부기구 이디테레솜의 이반 추빌라예프 대변인은 전장에 우크라이나군 드론이 접근하거나 할 경우 실제 자살자가 전사자로 기록될 가능성이 높다고 말했습니다.실제로 2023년 7월 세르게이 사베노크 중령의 부인은 남편이 자살했다고 통보받았지만 유출된 러시아 통계청 자료에는 그의 이름이 나타나지 않는다고 가디언은 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)