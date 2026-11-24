▲ 쿠르스크에서 전투 중인 러시아군 병사들
우크라이나 전장에서 숨진 러시아 군인 가운데 1천 명 이상이 자살자라고 영국 일간 가디언이 현지시간 23일 보도했습니다.
최근 벨라루스 반정부 해커단체 '키베르파르티자니 BY'(Cyberpartisans BY)와 우크라이나 해커 단체 '사일런트 크로'(Silent Crow)가 해킹으로 빼낸 러시아 통계청의 사망증명서 약 1천100만 건을 가디언이 분석한 결과입니다.
가디언에 따르면 2022년 2월 러시아가 우크라이나를 전면 침공한 이후 최근까지 1천87명의 러시아군이 스스로 목숨을 끊은 것으로 파악됐습니다.
이들 가운데 최소 614건이 우크라이나 내 점령지나 벨고로드, 브랸스크 등 러시아 접경지에서 발생했습니다.
우크라이나 전선에서 멀리 떨어진 곳에서 스스로 생을 마감한 이들도 108명에 달했습니다.
사망 지역이 명시되지 않은 경우는 113건이었습니다.
자살한 러시아 군인의 절반 이상이 총기를 사용했고 장소는 군 주둔지, 진지, 훈련소, 개인 주거지 등으로 다양했습니다.
전쟁 지역의 자살자 43명의 연령대는 18∼19세였습니다.
전체 자살 건수를 연도별로 보면 전쟁 첫해인 2022년 50여 건에서 2024년 200여 건으로 폭등했고 2025년 365건으로 정점을 찍었습니다.
올해 들어서도 이미 300건에 육박하는 자살이 기록됐다고 가디언은 짚었습니다.
한 러시아군 지휘관이 남긴 기록에 따르면 2024년 10월 우크라이나 내 점령지 도네츠크 지역의 러시아군 지휘소의 경비 임무를 맡았던 한 부사관은 아내에게 전화로 "여기 상황이 끔찍해, 돌아가서 자세히 말해줄게"라고 말했지만 5주 뒤 본인의 생일을 보낸 뒤 지휘소 부근 숲 속에서 스스로 목숨을 끊었습니다.
러시아 통계청 자료에 따르면 자살 외에 '의도 불명의 총기 발사'로 사망한 이도 885명이 기록됐는데, 이는 자살을 은폐하는 분류일 수 있다고 가디언은 지적했습니다.
징집 대상인 러시아인을 돕는 현지 비정부기구 이디테레솜의 이반 추빌라예프 대변인은 전장에 우크라이나군 드론이 접근하거나 할 경우 실제 자살자가 전사자로 기록될 가능성이 높다고 말했습니다.
실제로 2023년 7월 세르게이 사베노크 중령의 부인은 남편이 자살했다고 통보받았지만 유출된 러시아 통계청 자료에는 그의 이름이 나타나지 않는다고 가디언은 지적했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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