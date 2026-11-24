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100만 관객을 사로잡은 인기 뮤지컬 '레베카'가 3년 만에 돌아온다.뮤지컬 '레베카'는 대프니 듀 모리에의 동명 소설을 원작으로 한 작품이다. 알프레드 히치콕 감독의 영화(1940)로도 제작돼 아카데미 작품상을 받은 이 이야기는 죽은 아내 레베카의 흔적이 짙게 남은 맨덜리 저택을 배경으로, 막심 드 윈터와 결혼해 저택의 새 안주인이 된 '나(I)'가 레베카를 향한 집착에 사로잡힌 댄버스 부인과 마주하며 벌어지는 이야기를 그린다.극작가 미하엘 쿤체(Michael Kunze)와 작곡가 실베스터 르베이(Sylvester Levay)가 완성한 뮤지컬은 인물 간의 복잡한 심리와 서서히 드러나는 비밀을 서스펜스로 풀어낸다.2006년 오스트리아 빈 레이문드 극장에서 초연된 '레베카'는 전 세계 15개국에서 12개 언어로 공연됐다. 국내에서는 2013년 초연 이래 일곱 번의 시즌을 거치며 누적 관객 100만 명을 돌파해 밀리언셀러 뮤지컬 반열에 올랐다. 또한 제7회 더 뮤지컬 어워즈에서 연출상, 무대상, 조명상, 음향상, 여우조연상 등 5개 부문을 수상했다.맨덜리 저택의 주인 '막심 드 윈터' 역의 김우형, 테이, 민우혁은 아내 레베카의 그림자 속에서 비밀을 간직한 채 살아가는 인물의 복잡한 내면을 각기 다른 색깔로 그려낼 예정이다. 레베카를 향한 집착으로 저택을 지배하는 집사 '댄버스 부인' 역에는 신영숙, 옥주현, 이아름솔이 이름을 올려 서늘한 존재감으로 극의 긴장감을 끌어올린다. 순수한 소녀에서 맨덜리의 새 안주인으로 성장해 가는 '나(I)' 역의 이봄소리, 이지수, 유연정은 흔들리는 감정과 단단해지는 내면을 섬세하게 표현한다.여기에 레베카의 사촌 '잭 파벨' 역의 최민철, 임정모가 극에 또 다른 긴장감을 더하고, '반호퍼 부인' 역의 하은섬, 윤사봉, '베아트리체' 역의 류수화, 홍기주, '가일즈' 역의 제병진, '프랭크 크롤리' 역의 고철순, 임현준, '벤' 역의 이종원, '줄리앙 대령' 역의 김현웅, 김주호 등 탄탄한 실력을 갖춘 배우들이 가세해 무대를 채운다.특히 오랜 시간 '레베카'와 호흡을 맞춰 온 배우들과 새로운 얼굴들의 만남이 관객들의 기대를 모은다. 2013년 초연부터 모든 시즌에 참여한 신영숙과 초연부터 댄버스 부인으로 무대에 선 옥주현, 초연부터 다섯 시즌을 함께한 최민철이 다시 무대에 오르고, 2023년 10주년 공연에 출연한 테이, 이지수, 임정모도 돌아온다. 여기에 김우형과 민우혁, 이봄소리와 유연정이 새롭게 합류해 신선함을 더한다. 이아름솔은 2017년 시즌 앙상블로 참여한 데 이어 이번 시즌 댄버스 부인 역에 캐스팅돼 이목을 집중시킨다.지난 13년간 국내 관객들의 꾸준한 사랑을 받아온 뮤지컬 '레베카'는 이번 시즌에도 독창적인 무대 예술과 강렬한 음악, 치밀한 서스펜스로 관객들을 사로잡을 예정이다. 오랜 시간 작품을 이끌어온 배우들과 새롭게 합류한 배우들이 함께하며, 한층 깊어진 연기와 새로운 조합으로 극의 긴장감과 몰입도를 높일 것으로 기대된다.뮤지컬 '레베카'는 11월 24일부터 2027년 3월 14일까지 서울 충무아트센터 대극장에서 공연되며, 24일 3차 티켓 오픈을 진행한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)