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'자기관리 끝판왕' 비가 SBS '틈만나면,'에서 반전의 고칼로리 음식 취향을 공개하며 웃음을 안긴다.24일 밤 9시 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'로 가수 겸 배우 비와 배우 김재욱이 출격해 신촌의 틈새 시간을 공략한다. '틈만나면,'의 지난 17일 방송이 최고 시청률 5.5%, 가구 3.8%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 시즌5 전 회차 14주 연속 동시간대 예능·교양 전체 1위 행진을 이어간 가운데, 이날은 네 남자의 유쾌한 티키타카와 역대급 체력전이 펼쳐진다.이날 비는 뜻밖의 '지방간' 고백으로 큰형 유재석의 걱정을 한 몸에 받는다. 비는 "죽기 전에 먹고 싶은 음식은 치즈버거랑 오징어볶음"이라며 남다른 고칼로리 취향을 밝히는가 하면, 점심 메뉴 역시 한가득 주문해 모두를 놀라게 한다. 이에 유재석이 "이래서 지방간이 있는 거 아니냐"며 잔소리에 시동을 걸자, 비는 "진짜 먹는 것 때문인가 보다"라며 순순히 수긍해 폭소를 유발한다.하지만 비의 멈출 줄 모르는 먹성은 디저트 앞에서도 계속된다. 테이크아웃까지 감행하며 와플을 사수한 비가 "사장님, 크림 올려주실 수 있을까요? 와플은 크림이다"라고 신신당부하자, 유재석은 "지방간 아니세요?"라며 넌지시 일침을 날려 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.반전 먹방으로 웃음을 선사한 비는 이어진 '서킷 트레이닝' 틈게임에서 이름값에 걸맞은 괴력을 과시한다. 체력을 총동원해야 하는 고난도 코스에 "우린 힘이야!"라며 자신감을 내비친 비는 거듭된 연습에도 줄넘기 2단 뛰기를 거뜬히 소화하며 40대라는 나이가 무색한 체력을 뽐낸다. 여기에 유연석, 김재욱의 풀파워 사투와 함께 유재석의 맨발 투혼까지 더해지며 체육관의 열기가 최고조에 달한다. 급기야 유연석은 "땀이 비 오듯 난다"며 격렬한 게임의 후폭풍을 호소한다고 전해져 기대감을 높인다.한편 지방간 고백을 무색게 하는 비의 근육 차력쇼와 유재석의 맨발 투혼이 담긴 '틈만나면,'은 오늘(24일) 화요일 밤 9시 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)