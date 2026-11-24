▲ 스토킹 (자료사진)

전 연인을 스토킹하다가 법원의 접근 및 연락 금지, 전자발찌 착용 명령을 잇달아 받고도 이를 모두 어긴 40대 남성에게 실형이 선고됐습니다.울산지법 형사2단독 신혜원 부장판사는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A 씨에게 징역 3년을 선고했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 지난해 5월 울산 한 식당에서 헤어진 전 연인 B 씨를 만나 강압적으로 행동하고, 때릴 듯이 위협했습니다.신고받은 경찰관이 출동해 A 씨와 B 씨를 떼어놓고, 피해자 B 씨를 조사하고 있는데도 A 씨는 B 씨에게 11차례에 걸쳐 전화를 걸었습니다.경찰은 A 씨의 스토킹 행위 정도가 심하다고 판단해 100미터 이내 접근 금지와 연락 금지 등 긴급응급조치 결정을 법원으로 받아 A 씨에게 통보했습니다.그러나 A 씨는 이를 어기고 이틀 동안 B 씨에게 71회 전화를 걸고, 17회 문자메시지를 보냈으며, 집으로 찾아가기까지 했습니다.이 때문에 A 씨는 법원으로부터 접근 금지와 연락 금지 등 잠정조치 결정을 통보받았으나 다시 50여 차례 B 씨를 찾아가거나 문자 메시지를 보냈습니다.결국 법원은 A 씨에게 위치추적 전자장치(전자발찌) 착용 명령을 내렸으나, A 씨는 전자장치 배터리를 충전하지 않은 채 방치하고 보호관찰소 전화도 받지 않는 등 명령을 어겼습니다.A 씨는 음주운전 범죄로 실형을 포함해 6차례 처벌받은 전력이 있는데, 혈중알코올농도 0.230퍼센트 상태에서 또 운전한 혐의로도 함께 재판받았습니다.신 판사는 "피고인은 스토킹 관련 조치를 무시해 죄질이 좋지 않고, 스토킹 범죄로 재판을 받는 중에 음주운전까지 해 준법의식이 매우 미약한 것으로 보인다"고 양형 이유를 설명했습니다.