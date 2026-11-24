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넷플릭스 시리즈 '푸른길'에 개봉 첫주부터 국내외에서 뜨거운 반응을 얻고 있는 가운데 작품을 연출한 한준희 감독이 연출 의도와 전하고자 했던 메시지를 공개했다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 시리즈. 영화 '차이나타운'으로 연출 데뷔한 한준희 감독은 넷플릭스 시리즈 'D.P.'로 탄탄한 연출력을 인정받았다. 쇼트케이크를 설립한 이후부터는 제작자로도 역량을 발휘하며 '약한영웅', '당신의 맛', '꿀알바' 등을 성공시켰다.'D.P.' 시즌2 이후 오랜만에 연출자로 돌아온 한준희 감독은 '푸른길'을 통해 장르물을 다루는 범상치 않은 솜씨와 역사와 감정을 아우르는 남다른 스토리텔링으로 공개 초반부터 호평을 이끌어내고 있다.특히 뒤틀린 시체라는 끔찍한 연쇄 살인 사건에서 시작된 이야기는 대한민국의 역사로 이어지며 예상치 못한 새로움과 흥미진진함을 선사하고 있다는 평가다.항상 재미있는 작품을 만들기 위해 많은 스태프, 배우들과 노력하고 있지만, '푸른길'을 통해서는 그 재미 가운데에서 보고 난 후 여운을 남길 수 있는 작품을 만들어 보고 싶었습니다. '휘발되지 않는 시리즈를 만들고 싶다'라는 생각으로 접근했습니다.저는 이 작품이 결국 두 형사가, 혹은 두 인간이 좋은 사람으로 남기 위해 애쓰는 과정에 관한 이야기라고 생각합니다. 좋은 사람으로 살아간다는 건 너무나 당연한 일처럼 들리지만, 실제로는 굉장히 어려운 일이기도 합니다. 특히 자신이 믿고 있던 것들이 흔들리고, 이해할 수 없는 폭력과 부조리를 마주하게 됐을 때도 좋은 사람으로 남을 수 있는가. 그런 질문을 이 작품을 통해 해보고 싶었고, 그러한 생각을 해나가는 과정을 보여주고자 노력했습니다.'김석'과 '이노세'는 완벽한 사람들이 아닙니다. 서로 다른 방식으로 살아왔고, 각자의 상처와 결핍도 가지고 있습니다. 때로는 잘못된 판단을 하기도 하고, 자신이 옳다고 믿는 것 때문에 누군가와 충돌하기도 합니다. 하지만 중요한 건 그럼에도 불구하고 계속해서 앞으로 나아가려 한다는 점인 것 같습니다. 저는 개인적으로 어떤 인물이 처음부터 끝까지 올바른 선택만 하는 이야기보다는, 흔들리고 실패하면서도 끝내 자신이 지켜야 할 무언가를 놓지 않으려 애쓰는 이야기에 더 마음이 갑니다. 두 사람의 여정을 끝까지 지켜본 시청자들이 그 질문에 대해 각자의 답을 가져갈 수 있다면 좋겠습니다.원작이 있는 작품을 극화할 때마다 가장 고심하는 부분은 이 이야기가 움직이는 이미지가 됐을 때 '얼마나 현실적으로 땅에 발을 붙일 수 있는가?' 하는 점입니다. 결국 그 이야기 안에 있는 인물들이 실제로 존재하는 사람들처럼 느껴져야 하고, 그들이 겪는 사건이나 감정 역시 시청자들에게 현실적으로 다가갈 수 있어야 한다고 생각합니다.'푸른길'의 경우 원작이 가지고 있는 정서나 정보, 그리고 굉장히 방대한 서사 자체가 큰 매력이었습니다. 서로 다른 공간에서 시작된 이야기가 점차 확장되고, 그 안에서 다양한 인물들의 역사와 감정이 얽히는 구조가 인상적이었습니다. 그런 원작의 힘을 최대한 유지하면서도, 지금 이 시대의 시청자들이 자연스럽게 받아들일 수 있는 이야기로 만들고 싶었습니다. 당시의 공기나 그 안에서 살아가는 사람들의 감각을 담아내되, 그것이 단순히 시대를 재현하는 데 그치지 않도록 고민했습니다.그래서 각색 과정에서 가장 중요하게 생각했던 건 사건의 규모나 복잡함보다는 그 안에서 움직이는 사람들의 감정이었습니다. '김석'과 '이노세'라는 두 인물이 왜 이 사건을 끝까지 쫓아야 하는지, 그 과정에서 무엇을 보고 어떤 선택을 하게 되는지를 시청자들이 함께 따라갈 수 있었으면 했습니다. 원작이 가지고 있는 강력한 서사를 프레임 안에 잘 담아내면서도, 결국은 사람의 이야기로 받아들여지길 바랐습니다.처음부터 어떤 거대한 그림을 그려야겠다고 생각하고 시작하지는 않았습니다. '김석'과 '이노세', 두 형사가 범인을 쫓으며 향하는 여정을 감독으로서, 혹은 한 명의 시청자로서 잘 따라가고 싶었습니다. 두 사람이 어떤 단서를 발견하고, 어떤 사람을 만나고, 그 과정에서 무엇을 의심하고 믿게 되는지 그걸 놓치지 않는 것이 중요했습니다.처음에는 하나의 살인사건에서 출발하지만, 그 사건을 파고들수록 예상하지 못했던 인물들과 더 큰 세계를 마주하게 됩니다. 그런데 그 확장이 단순히 사건의 스케일이 커지는 것으로만 느껴지지 않았으면 했습니다. 사건이 커질수록 오히려 두 사람이 감당해야 하는 감정과 선택의 무게도 커지는 이야기가 됐으면 했습니다.촬영하는 내내 그 둘을 놓치지 않으려 애썼습니다. 아무리 많은 인물이 등장하고 이야기가 복잡해지더라도 시청자들이 두 사람의 시선과 감정을 따라갈 수 있다면, 자연스럽게 그 거대한 사건의 한가운데까지 함께 도달할 수 있을 거라 생각했습니다.'푸른길'은 기본적으로 하드보일드한 범죄 수사극이지만, 처음부터 작품 전체를 하나의 장르적인 색깔로 규정하려고 하지는 않았습니다.이야기 자체가 굉장히 많은 인물들이 각자의 사연과 목적을 가지고 움직이는 구조입니다. 그중 누구는 아프고, 누구는 슬프고, 또 누구는 기괴하죠. 어떤 인물은 자신의 신념 때문에 움직이고, 어떤 인물은 과거에서 벗어나지 못한 채 살아갑니다. 그리고 그들이 끊임없이 부딪칩니다. 이 인물들을 한 폭에 담아내다보니 자연스럽게 이런 하드보일드한 뉘앙스의 톤 앤 매너가 형성됐습니다. 제가 아니라 극 중의 인물들이 만든 분위기입니다. 극 중 인물들이 가지고 있는 삶의 무게와 서로 충돌해서 만들어낸 파동이 있을 거라 생각합니다.박민선 편집감독님과 수십 번 편집을 반복했습니다. 사실 편집을 하다 보면 처음에 생각했던 이야기의 리듬과 실제로 촬영된 장면들이 만들어내는 리듬이 다를 때가 많습니다. 그 차이를 발견하고 다시 이야기를 만들어가는 과정이기도 하죠.'푸른길'은 특히 많은 인물과 사건이 등장하고, 그 사건들이 서로 다른 공간에서 연결되는 구조이기 때문에 편집에서 고민해야 할 부분이 많았습니다. 가장 중요하게 생각했던 건 시청자들에게 조금이라도 친절하게 이야기의 방향을 제시하는 것이었습니다. 여기서 친절하다는 건 모든 정보를 설명하거나 쉽게 풀어준다는 의미는 아닙니다. 시청자들이 궁금해해야 할 부분과 반드시 이해하고 넘어가야 할 부분을 잘 구분하는 것이죠.만든 사람들은 이미 이야기의 시작과 끝을 모두 알고 있습니다. 그러다 보니 어떤 정보나 감정이 너무나 당연하게 느껴질 때가 있습니다. 하지만 '만든 우리가 당연하다고 생각하는 것이 보는 사람에게도 당연한 것은 아니다' 늘 그 생각을 하려고 합니다. 복잡한 이야기를 복잡하게 느끼지 않게 하면서도, 그 안에 담긴 정서까지 충분히 전달할 수 있도록 박민선 편집감독님과 많은 시간을 들여 작업했습니다.손석구 배우는 저와 네 편째 작업을 같이 하고 있는데, 계속해서 새로운 얼굴을 끄집어내고 싶게 만드는 배우입니다. 배우 본인은 굉장히 느긋하고 여유 있는, 본연의 색깔이 분명하게 있는 사람인데 <푸른길> 속 '김석'처럼 묵묵하면서도 외골수인 역할을 꼭 한번 같이 해보고 싶었습니다. '김석'이 여러 방향으로 해석될 수 있는 인물이다보니, 만들어 가면서 손석구 배우와 함께 캐릭터의 방향성에 대한 고민을 많이 했습니다. 결국은 손석구 배우만의 '김석'을 완성해 주셨다고 생각하고, 감히 말씀드리지만 손석구 배우의 작품 중 가장 강력한 인물 중 하나가 되지 않을까 생각합니다.나가야마 에이타 배우는 일본에서 정말 많은 작품을 선보인 베테랑 배우인데, '푸른길'을 통해 나가야마 에이타 배우의 연기를 보며 감동한 적이 굉장히 많았던 것 같습니다. 항상 진심을 가지고 연기한다는 생각을 느끼게 해주는 배우입니다. 카메라 너머에 있는 사람들에게 무언가를 전달하기 위해서 연기한다는 느낌이 있어서, 이 느낌을 '푸른길'을 통해 시청자 분들에게 고스란히 보여드리고 싶었습니다.김신록 배우는 제가 크리에이터로 참여했던 '당신의 맛'이라는 작품에서 처음 만났는데, 완전히 상반된 역할을 같이 해보고 싶다는 생각이 있었습니다. '리윤옥'은 날카로운 칼 같은 사람인데, 김신록 배우가 표현하는 휘어지지 않는 날카로움을 보여드리고자 했습니다. 최성은 배우는 최근에 차분한 느낌의 역할을 많이 보여주신 것 같은데, '푸른길' 속 '윤수경'은 최성은 배우가 연기해온 인물들 중 가장 쾌활하고 명랑한 캐릭터가 될 것 같습니다. 굉장히 재밌는 작업이었고, '푸른길'에서 최성은 배우의 또 다른 얼굴을 발견하실 수 있을 것이라고 예상합니다. '서현태'는 굉장히 동물적인 사람이고 작품을 보다 보면 선과 악이 공존하는 인물이기도 한데, 정재영 배우가 가지고 있는, 눈빛만 봐도 설득되는 듯한 느낌이 캐릭터와 잘 맞을 것 같다고 생각했습니다. 대본을 보여드렸을 때 흔쾌히 함께해 주셔서, 그리고 '푸른길'을 통해 어마어마한 에너지를 보여주셔서 정말 감사한 마음입니다.난이도 높은 촬영이 많았지만, 정말 감사하게도 모든 배우 분들이 긴 회차 동안 힘들거나 어려운 내색 없이 프로덕션의 방향을 너무나 잘 따라와 주셨습니다. 오히려 제가 지쳐 있을 때 먼저 다가와서 리드해 주시기도 했습니다.해외 제작진들과는 서로 지향하는 바가 다르고, 일하는 스타일이 다르다보니 처음부터 호흡이 잘 맞진 않았습니다. 그래도 모두 좋은 작품을 만들고자 모인 이들이 한 컷, 한 컷 정성을 다해 찍어 나갔습니다. 각국의 작업 방식을 겪고 함께 디테일을 채워 나가는 순간들이 <푸른길> 속 주인공들, '김석'과 '이노세' 같다는 생각이 들기도 했습니다. 서로 이해하고, 신뢰하고, 같은 방향을 바라보려 노력하는 것. 어쩌면 그게 해외 촬영에서 가장 중요했던 부분이 아닐까 싶습니다.작품에 출연하시는 주연 배우분들 외에도 조단역 배우분들 모두 다 너무나 훌륭한 연기를 보여주셨습니다. 배우들의 연기, 얼굴, 표정을 보는 맛이 굉장히 강력한 장르물이라고 생각합니다.작품을 보고 나서 각자만의 여운이나 뒷맛, 잔상을 가지고 다시 보시면 더 재미있는 작품이 되지 않을까 싶습니다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)