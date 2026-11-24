젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 현지시간 23일, 미국 캘리포니아주 샌타클래라 본사로 다시 출근했습니다.



중국 정보 기관의 스파이로 의심받는 여성과의 외도 등 여러 건의 불륜 의혹으로 지난 12일 사임한 지 11일 만입니다.



황 CEO는 트레이드 마크인 가죽 재킷 대신 남색 워크재킷을 걸친 채로 복귀 첫날 본사를 찾아가 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 전했습니다.



뉴욕타임스와 SNS에 게시된 영상에 따르면 황 CEO는 본사 로비에서 고개를 숙이며 자신을 맞이해준 직원들에게 "이 모든 일들을 겪게 해 미안하다" "두 번째 기회를 줘서 감사하고, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다"고 말했습니다.



황 CEO는 가슴에 손을 얹고 직원들을 돌아보는가 하면 "정말 끔찍한 실수를 저질렀고 다시 일어서기 위해 노력할 것"이라고도 언급했습니다.



또 "오늘이 제 첫 출근일"이라며 "컴퓨터가 없어서 IT 부서에서 새 컴퓨터를 받아야 한다"고 가벼운 농담을 던지기도 했습니다.



엔비디아 임직원들은 줄지어 서서 황 CEO의 복귀를 환영했고, 환호성과 함께 "환영한다" "사랑한다"고 말하는 사람들도 있었습니다.



엔비디아를 만들고 이끌어 온 황 CEO는 사내에서 막강한 영향력이 있는 리더이자 우상으로 여겨졌습니다.



사임 소식이 전해질 때 일부 직원이 눈물까지 흘린 것으로 알려졌으며 황 CEO의 복귀를 요구하는 온라인 청원에 엔비디아 현직 직원 1만여 명이 참여했습니다.



다만 직원 모두가 황 CEO의 복귀를 환영한 것은 아닌데, 현지 보도에 따르면 익명을 요구한 엔비디아 내부 관계자는 "최악의 결과다. 우리는 이미 그의 퇴진으로 대가를 치렀는데, 여전히 형편없는 사람 밑에서 일해야 하는 처지가 됐다"고 비판했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 안준혁, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)