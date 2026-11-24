▲ 헌혈

국민이 팔을 걷어붙여 헌혈한 혈액이 매년 10만 팩 안팎씩 폐기되는 가운데 대한적십자사가 특정 혈액원에서 반복되는 폐기와 업무상 실수에 대해 원인 분석조차 제대로 하지 않은 것으로 드러났습니다.보건복지부의 '대한적십자사 종합감사 처분요구서'에 따르면 2021년부터 2025년까지 최근 5년간 해마다 약 242만 명에서 263만 명의 국민이 헌혈에 참여해 매년 617만 개에서 645만 개의 혈액제제가 만들어졌습니다.혈액제제는 헌혈 받은 피를 수혈이나 치료에 쓸 수 있도록 가공한 혈액 팩을 말합니다.하지만 이렇게 만든 혈액 팩 가운데 상당량이 환자에게 쓰이지 못하고 폐기됐습니다.연도별로 보면 2021년 9만 5천943개가 버려졌고 2022년에는 12만 8천559개로 크게 늘었습니다.이후 2023년 10만 186개와 2024년 9만 2천16개를 기록했고 2025년에는 다시 9만 5천274개가 폐기됐습니다.5년 동안 버려진 혈액 팩만 모두 51만 1천978개에 이릅니다.전체 생산량에서 차지하는 폐기 비율은 2021년 1.55%에서 2022년 2.08%까지 올랐다가 2023년 1.59%와 2024년 1.47%를 거쳐 2025년 1.48%를 기록했습니다.더 큰 문제는 전국 15개 혈액원 가운데 유독 일부 혈액원에서만 혈액이 버려지는 비율이 수년째 높게 이어지고 있다는 점입니다.특히 O혈액원은 2021년부터 2025년까지 5년 연속 혈액 생산량이 전국 15개 혈액원 중 가장 적은 꼴찌였는데도 폐기 비율은 5년 내내 상위 20% 안에 들었습니다.O혈액원의 폐기 비율은 2021년 1.77%와 2024년 1.69% 그리고 2025년 1.78%로 세 차례나 전국에서 가장 높았습니다.생산 규모가 각각 12위와 13위인 L혈액원과 M혈액원 역시 생산량에 비해 많은 혈액을 버리는 현상이 반복됐습니다.혈액이 버려지는 이유를 구체적으로 따져보면 현장의 부주의와 관리 허점이 고스란히 드러납니다.혈액 팩을 폐기하는 이유는 혈액 검사 이상을 비롯해 피가 굳거나 세균에 오염되는 경우 그리고 보관 기한을 넘기거나 주머니가 파손되는 경우 등 다양합니다.이 가운데 조금만 주의를 기울이면 막을 수 있는 사유들이 특정 혈액원에 5년 연속 집중됐습니다.피가 굳거나 오염돼 버려지는 사례는 F혈액원이 5년 연속 상위권에 올랐고 I혈액원도 4년 이상 상위권에 포함됐습니다.혈액 주머니의 밀봉이 풀리거나 겉면 이름표가 찢어져 못 쓰게 된 경우는 E혈액원이 5년 내내 높은 비중을 차지했습니다.재고 관리를 제대로 못 해 유통기한에 해당하는 보존기간을 넘겨 버린 혈액은 C혈액원과 D혈액원에서 5년 연속 두드러졌습니다.채혈할 때 피를 기준보다 너무 많이 뽑거나 적게 뽑아 버리게 되는 사례는 B혈액원과 H혈액원이 5년 연속 상위권을 지켰습니다.직원의 업무 착오 등 명백한 실수로 혈액을 버리게 된 경우에도 사후 대처는 제자리걸음이었습니다.전국 혈액원의 실수 폐기 건수 중 차지하는 비중을 살펴보면 F혈액원은 4년 연속 상위권에 들었고 I혈액원은 3년 연속 상위권에 포함됐습니다.두 혈액원이 2023년과 2025년에 자체 점검을 한 차례씩 진행하기는 했지만 정작 적십자사 본부는 반복되는 실수에 대해 따로 감시하거나 근본적인 원인을 찾아내지 않았습니다.현행 혈액관리법과 관련 규정에 따르면 혈액원은 환자에게 쓸 수 없는 부적격 혈액을 발견하면 즉시 폐기하고 매년 말 그 결과를 보건복지부 장관에게 보고해야 합니다.적십자사 내부 규정 역시 업무상 실수로 문제가 생기면 사안의 경중에 따라 조사하고 보고하도록 정하고 있습니다.하지만 적십자사 본부는 15개 혈액원이 보내온 연간 폐기 숫자만 단순 취합해 정부에 보고했을 뿐 어느 혈액원에서 왜 같은 실수와 변질이 되풀이되는지 분석해 막으려는 노력을 기울이지 않았습니다.이번 감사 결과에 대해 대한적십자사는 별도의 해명이나 의견을 내놓지 않았습니다.보건복지부는 환자의 생명을 살리는 귀한 혈액이 부적격 사유로 버려지는 일을 최소화해야 한다고 지적하며 적십자사 회장에게 폐기 현황을 종합 분석해 폐기 비율이 높거나 같은 이유가 반복되는 혈액원을 집중적으로 관리하고 원인을 파악해 개선 방안을 마련하라고 요구했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)