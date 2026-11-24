경남 양산시의 한 식당. 출입문 유리가 산산조각 나고, 가게 내부까지 쑥대밭이 되는 사건이 발생했습니다. 깨진 유리 파편이 테이블과 의자 주변에 흩어져 있는가 하면, 벽에까지 유리 조각이 박힐 정도로 현장은 그야말로 아수라장이었는데요.



멀쩡하던 식당을 순식간에 난장판으로 만든 사람은 다름 아닌 인근에서 어묵집을 운영하는 남성이었습니다. 술병과 프라이팬, 벽돌 등을 동원해 가게 곳곳을 부순 것도 모자라 흉기까지 휘둘렀습니다.



그런데 남성이 이토록 난동을 부린 이유는 황당하게도 이웃 식당 주인이 자신에게 인사를 하지 않았다는 것이었습니다. 급기야 식당 주인을 향해 살해 협박까지 한 것으로 알려졌습니다.



평범한 식당을 순식간에 공포의 현장으로 만든 사건의 전말을 살펴봅니다.



(취재 : 조성규, 구성 : 양현이, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 모닝와이드 3부)