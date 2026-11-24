2027학년도 대학수학능력시험 시험장 화장실에 휴대전화를 숨겼다가 적발된 고등학교 3학년 수험생이 경찰 수사를 받게 됐습니다.



경기도교육청 등에 따르면 수원의 한 고등학교는 수험생 A 군을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 경찰에 수사 의뢰하기로 했습니다.



A 군은 수능이 치러진 지난 19일 휴대전화를 반납하지 않고 시험장 화장실 휴지통에 숨겼다가 청소 담당자에게 적발됐습니다.



적발 당시 휴대전화는 전원이 꺼진 상태였으며, 여러 겹의 휴지로 싸여 있던 것으로 전해졌습니다.



교육 당국은 해당 휴대전화의 소유자가 A 군인 사실을 확인하고 현장에서 퇴실 조치했습니다.



다만 A 군의 사례는 앞서 교육부가 고발했다고 발표한 수능 부정행위 적발 사례 5건 가운데는 포함되지 않았습니다.



이번 수능 기간 경기도에서는 A 군의 사례 외에도 스마트기기를 활용한 부정행위가 2건이 더 적발됐습니다.



용인시 처인구의 한 시험장에서는 또다른 수험생이 2교시 시험 도중 소형 카메라와 무선 이어폰을 소지하고 있다가 감독관에게 적발됐습니다.



시험실 밖에 내놓은 가방에서는 제출하지 않은 태블릿PC도 추가로 발견됐습니다.



해당 수험생은 곧바로 퇴실 조치된 뒤 적발된 기기들과 함께 경찰에 인계됐습니다.



현재 경찰은 이 수험생을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건하고, 해당 기기들을 실제 시험에 사용했는지 확인하기 위해 디지털 포렌식 등을 진행하고 있습니다.



이와 함께 수원의 또 다른 시험장에서는 한 수험생이 1교시 시험지를 들고 화장실에 들어가 스마트폰을 사용하다 감독관에게 적발되기도 했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)