[경제 365]



국내 기업들의 경기 전망이 3개월 만에 긍정적으로 돌아섰습니다.



한국경제인협회가 매출액 600대 기업을 조사한 결과, 12월 기업경기실사지수, BSI 전망치는 100.6으로 9월 이후 3개월 만에 기준선 100을 웃돌았습니다.



업종별로는 엇갈렸습니다.



제조업은 93.7로 3개월 연속 기준선을 밑돈 반면, 비제조업은 107.5로 15년 9개월 만에 가장 높았습니다.



반도체가 포함된 전자·통신장비는 87.5로 2개월 연속 기준선을 밑돌았는데요.



미국 중간선거 결과에 따른 데이터센터 투자 둔화 우려와 엔비디아의 경영 불확실성 등이 영향을 미친 것으로 풀이됩니다.



반면 계절적 수요가 예상되는 여가·숙박 및 외식은 130.8을 기록했고, 건설업도 104.8로 4년 3개월 만에 기준선을 넘었습니다.



부문별로는 내수가 연말 소비 기대에 4개월 연속 기준선을 웃돌았지만, 수출은 3개월 연속 부정적이었습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.