<앵커>



서울지하철 노조가 예고했던 파업을 하루 앞두고 서울교통공사와 조금 전 막판 교섭에 들어갔습니다. 만약에 협상이 결렬되면 당장 내일(25일)부터 파업에 돌입합니다. 현장에 취재기자 나가 있습니다.



김민정 기자, 교섭 어떻게 진행됩니까?



<기자>



네, 서울교통공사는 조금 전 오전 10시부터 서울교통공사 본사 대회의실에서 노조와 교섭에 들어갔습니다.



오전 10시 민주노총 산하 제1노조를 시작으로, 오전 11시에는 '올바른노조', 낮 1시 반에는 한국노총 산하 '통합노조'와 각각 교섭을 진행합니다.



노조는 사측에 임금 3.5% 인상과 공사의 인력감축 계획 철회, 신규채용 등을 요구하고 있습니다.



이 중에서도 핵심 쟁점은 인력감축 계획인데, 서울교통공사는 재정부담과 경영 효율화를 이유로 인력 감축이 불가피하다는 입장이지만, 노조는 정규 인력을 외주화 하려는 시도라며 강하게 반발하고 있습니다.



교섭 당사자는 공사 사측이지만, 채용 등 인력 운용에 대한 승인 권한은 서울시가 쥐고 있어 서울시의 입장이 최종 타결 여부를 결정할 전망입니다.



노사는 지난 6월부터 세 차례 본교섭을 했는데, 입장 차를 좁히지 못한 채 지난 9월 교섭 결렬을 선언했습니다.



일부 노조는 이미 지난 20일부터 추가점검과 근무시간 외 업무를 거부하는 '준법 투쟁'에 들어간 상태입니다.



오늘 최종교섭마저 결렬될 경우 세 개 노조가 모두 내일부터 무기한 총파업에 돌입해 지하철 운행률이 크게 떨어질 걸로 보입니다.



앞서 서울지하철 노조는 지난 2022년 11월, 6년 만에 총파업을 한 적이 있는데, 그 이후에는 매년 파업 직전에 협상이 타결됐습니다.



특히 지난해에는 새벽 늦게까지 이어진 협상이 결렬되면서 총파업에 돌입하기로 했다가 첫 차 운행 직전인 새벽 6시 극적 최종 타결을 이루기도 했습니다.



(영상취재 : 김흥기·주용진, 영상편집 : 안여진)