<앵커>



경북 울릉군 주민들은 오늘(24일) 아침 지하시설 등 안전한 곳으로 대피하라는 위급재난문자를 받았습니다. 그런데 경상북도가 항공기 국적이 북한으로 추정된다고 안내했다가 이를 정정하며 혼선이 빚어지기도 했습니다.



편광현 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 오전 7시 52분쯤 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 우리 영공에 접근하면서 경북 울릉군 지역에는 경계경보가 내려졌습니다.



행정안전부는 울릉군 지역에서 수신되는 위급재난문자를 보내, 울릉지역 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸습니다.



행정안전부는 잠시 뒤 7시 55분쯤 러시아 항공기가 위험범위에서 이탈했다며 울릉군 지역의 경보를 해제하고 일상으로 복귀해 달라고 알렸습니다.



경상북도도 이어 비행체가 위험범위를 이탈했다며 울릉군 지역 실제경보를 해제했다고 밝혔습니다.



그런데 경북도의 해제 문자에는 러시아가 아닌 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현이 들어 있었습니다.



경북도는 40분 가까이 지난 8시 39분쯤에야 이를 '러시아 항공기'로 바로잡는 문자를 다시 보냈습니다.



경북도 측은 평소 훈련 때 쓰던 문구에서 시간만 수정하고 항공기 국적은 바꾸지 못한 채 문자를 발송했다고 해명한 것으로 알려졌습니다.



앞서 일각에서는 북한 항공기가 영공을 침범했다는 보도도 있었지만 이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다.



현재까지 정확한 항공기 기종은 확인되지 않은 것으로 알려졌습니다.



우리 군은 러시아 군용기 여러 대가 동해에 진입했고 영공 침범은 없었다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 김호진)