<앵커>



오늘(24일) 아침 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 우리 영공을 침범했다는 위급 재난 문자가 발송됐습니다. 합참은 해당 항공기는 러시아 군용기로, 방공식별구역, 카디즈를 침범했지만 영공침범은 없었다고 밝혔습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



합동참모본부는 오늘 오전 5대 미만의 러시아 군용기가 동해의 한국방공식별 구역, 카디즈에 진입했다고 설명했습니다.



해당 러시아 군용기들은 동해에서 울릉도 근처 카디즈에 들어왔다가 우리 군의 군사적 조치 단계에서 이탈했다고 합참은 밝혔는데, 이에 따라 아침 7시 52분부터 55분까지 울릉군 지역에 경계경보가 내려지기도 했습니다.



합참은 러시아 군용기들의 우리 영공침범은 없었다고 설명했습니다.



합참은 또 우리 군은 러시아 군용기가 카디즈에 진입하기 이전부터 탐지했고, F15K 등 우리 군 전투기를 투입해 우발상황에 대비한 전술조치를 했다고 설명했습니다.



합참의 설명을 종합하면, 러시아 군용기들이 동해상 울릉도로 접근해 우리 방공식별구역인 카디즈를 한 때 침범했고 우리 영공에 근접한 비행을 한 것으로 파악됩니다.



지난 17일에도 러시아 군용기 여러 대가 우리 방공식별구역에 진입해 우리 군이 전투기를 출격시켜 대응한 바 있습니다.



당시에도 러시아 군용기들이 동해 카디즈에 진입했다 빠져나갔는데 이 과정에서 영공 침범은 없었습니다.



방공식별구역은 자국 영공으로 접근하는 군용 항공기를 조기에 식별해 대응하기 위해 설정하는 임의의 선으로, 영공과는 다른 개념입니다.



다른 나라 방공식별구역에 진입하는 군용기는 해당 국가에 미리 비행계획을 제출하고 진입 시 위치 등을 통보하는 것이 국제적 관행이지만 러시아는 우리 방공식별구역을 인정하지 않고 있습니다.



(영상편집 : 이승진)