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투자배급사 NEW가 2027년 첫 배급작으로 영화 '고딩형사'를 선택했다.NEW는 24일 오전 '고딩형사'의 2027년 1월 극장 개봉 소식을 알리며 1차 포스터 2종과 1차 예고편을 공개했다.'고딩형사'는 자타공인 동안 형사와 날 때부터 성숙한 고등학생이 뜻밖의 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 수사극이다. 윤경호와 김혜윤이 주연을 맡아 나이 차이를 뛰어넘는 앙상블을 예고한다.1차 포스터 2종은 수상한 두 전학생의 극과 극 비주얼을 재치 있게 담았다. 얼굴은 형사 같지만 마음은 여리고 순수한 열아홉 살 소년 '규진'(윤경호)은 세상 물정 모르는 순박한 표정으로 반전 매력을 드러낸다.경찰대 수석 출신 동안 형사 '희연'(김혜윤)은 교복 차림에 앳된 얼굴이지만 예리한 눈빛과 의미심장한 미소로 범상치 않은 아우라를 풍긴다. 외모와 나이가 서로 뒤바뀐 듯한 두 사람의 대비가 강한 임팩트를 남기는 가운데, "수상한 전학생들이 왔다"라는 카피는 각기 다른 사연을 안고 전학을 온 이들의 예측 불가 학교생활을 예고하며 호기심을 자극한다.함께 공개된 1차 예고편은 유쾌한 웃음과 타격감을 겸비한 새해 첫 코믹 액션 수사극의 탄생을 알린다. 같은 날 태양 고등학교로 전학 온 '규진'과 '희연', 두 사람의 남다른 모습과 행동은 누가 봐도 수상하다. 또래보다 훨씬 성숙한 외모의 '규진'과 서른 살의 나이를 숨기고 고등학생으로 위장 잠입한 '희연'의 극명한 온도 차는 시작부터 웃음을 자아내고, 이들을 둘러싼 주변 인물들의 티키타카가 재미를 더한다. 여기에 쉴 틈 없이 이어지는 통쾌한 액션이 긴장감을 높인다.'고딩형사'는 2027년 1월 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)