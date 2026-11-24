저는 지금 베이징에서 중국 장쑤성 창저우로 가는 고속 열차를 타고 있습니다.



여기 이렇게 전광판에 이 열차의 현재 속도가 나오고 있는데요.



시속 350km로 현재 상업 운행하고 있는 바퀴식 열차 가운데 가장 빠릅니다.



중국의 고속철 '중처'는 프랑스 테제베와 일본 신칸센, 우리나라 KTX 산천의 속도를 앞서는데, 시속 453km 열차도 상업 운행이 임박했습니다.



속도 경쟁에 박차를 가하고 있는 '중처'의 기술 연구소를 찾아갔습니다.



기어 변속과 제동 시스템을 개발하는 이곳은 고속 주행의 안정성과 정밀한 제동 기술에 연구를 집중하고 있습니다.



[자오윈/'중처'기술연구소 : 먼저, 강철로 된 공이 강철 휠에 부딪힐 때 나는 소리를 들어보세요. 반면 저희가 개발한 탄성 휠에 부딪힐 때는 소리가 다르죠. 열차 운행 중 발생하는 진동과 소음을 줄입니다.]



달리는 고속철 창가에 동전이나 휴대전화를 세워도 한동안 쓰러지지 않을 정도로 안정적이라는 설명입니다.



기어 변속 시스템에는 AI를 도입해 오류를 줄이고 생산 효율을 올렸습니다.



[자오윈/'중처' 기술연구소 : 열차가 최고 속도로 달릴 때도 비상 제동 요구 사항을 충족하도록 설계했습니다. 열차의 속도 등급에 맞춰 다양한 소재를 사용합니다.]



중처는 지난 2011년 고속철 탈선 사고로 200명 넘는 사상자가 발생했을 당시 수습도 전에 사고 열차 잔해를 땅에 묻는 등 서둘러 덮으려다 큰 비난을 받았습니다.



이를 의식한 듯 품질 문제를 은폐하지 않는다고 강조했습니다.



[자오송/'중처' 기술연구소 해외마케팅부 사장 : 안전운행을 위해 AS에도 상당한 자원을 투입하고 있습니다. 품질 문제에 대해서는 '무관용'원칙을 고수합니다.]



거대한 내수 시장을 기반으로 몸집을 키운 중국 고속철이 세계 시장을 위협하고 있습니다.



(취재 : 최고운, 구성 : 이세영, 영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 이홍명, 제작 : 디지털뉴스부)