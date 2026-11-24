퇴근길에 영화관에서 영화를 보던 중 화장실에 갔다가 쓰러진 열차 기관사가 장기 기증으로 5명에게 생명을 나눴습니다.



한국장기조직기증원에 따르면, 지난 10월 16일 일산병원에서 53살 김상진 씨가 5명의 환자에게 간과 양측 신장, 양측 안구를 나누고 떠났습니다.



열차 기관사인 김 씨는 9월 28일 퇴근길에 영화관을 찾았고 영화를 보던 중 화장실에 갔다가 쓰러진 채 발견됐습니다.



김 씨는 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 회복하지 못했습니다.



유족들은 "마지막 순간이 오면 줄 수 있는 것은 다 주고 가겠다는" 고인의 뜻에 따라 장기 기증을 결심했습니다.



대학에서 철도 분야를 공부한 김 씨는 졸업 후 열차 기관사가 돼 26년간 일했습니다.



성실하고 온화한 성품으로 직장 동료들 사이에서는 '선비'로 불렸고, 승객의 안전을 책임지는 일에 자부심이 컸습니다.



김 씨는 일찍 어머니를 여읜 뒤 '후회 없이 사랑하고, 후회 없는 시간을 보내자'를 삶의 원칙으로 삼으며 가족들에게 사랑을 아낌없이 표현하는 남편이자 아버지였다고 합니다.



가족과 보내는 시간도 소중히 여겨 해마다 결혼기념일에는 온 가족이 함께 공연을 보러 가기도 했습니다.



아내 소윤정 씨는 형편이 넉넉해서가 아니라 그날만큼은 서로 최선을 다하고 싶어서였다고 전했습니다.



이웃을 돕는 일에도 적극적이었던 김 씨는 아내가 사회복지사로 일하던 요양병원을 자녀들과 함께 찾아 봉사했고, 교회에서는 지적장애가 있는 아이들을 가르쳤습니다.



20대 초반부터 100회 넘게 헌혈에 참여해 대한적십자사로부터 헌혈유공장 명예장을 받기도 했습니다.



아내 소 씨는 남편이 일과 가족, 이웃까지 두루 챙기며 하루를 100년처럼 살 만큼 최선을 다했다고 회상했습니다.



아내 소 씨는 남편에게 "100년 동안 나에게 줄 사랑을 그동안 가득 채워줘서 정말 고맙다"며 마지막 인사를 전했습니다.



[소윤정 /김상진 씨 아내 : 자기야. 고마웠어. 허락된 시간들 열심히 살고, 나도 자기가 걸어간 길처럼 모든 거 다 주고 갈 수 있었으면 좋겠다. 천국에서 만나. 사랑해.]



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)