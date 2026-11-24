▲ 엔비디아 본사에서 복귀 인사를 하는 젠슨 황

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젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 첫날 본사를 찾아가 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 표했습니다.뉴욕타임스(NYT)와 각종 SNS에 게시된 영상에 따르면 황 CEO는 현지시간 23일 캘리포니아주 샌타클래라 본사 로비에서 고개를 숙이며 자신을 맞이해 준 직원들에게 "이 모든 일들을 겪게 해 미안하다"며 "두 번째 기회를 줘서 감사하고, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다"고 말했습니다.그는 가슴에 손을 얹고 직원들을 돌아보는가 하면 "정말 끔찍한 실수를 저질렀고 다시 일어서기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였습니다.또 "오늘이 제 첫 출근일"이라며 "컴퓨터가 없어서 IT 부서에서 새 컴퓨터를 받아야 한다"고 가벼운 농담을 던지기도 했습니다.황 CEO는 그의 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 차분한 남색 워크자켓을 걸쳤고 운동화 차림으로 회사를 찾았습니다.임직원들은 1∼3층 난간과 계단에 줄지어 서서 황 CEO의 복귀를 환영했습니다.일부는 손뼉을 쳤고, 환호성이 이어졌습니다."젠슨"이라며 이름을 연호하거나 "환영한다", "사랑한다"고 말하는 사람들도 있었습니다.한 직원이 "이제 일하러 갑시다"라고 외치는 모습도 영상에 담겼습니다.황 CEO가 사과 인사를 마치자 직원으로 보이는 한 여성이 달려와 그를 힘껏 껴안았고, 이를 지켜보던 직원들은 환호했습니다.엔비디아를 만들고 이끌어 온 황 CEO는 사내에서 막강한 영향력이 있는 리더이자 우상으로 여겨졌습니다.사임 당시 일부 직원이 눈물을 흘린 것으로 전해졌으며, 황 CEO의 복귀를 요구하는 온라인 청원에 엔비디아 현직 직원 1만여 명이 참여했습니다.다만 직원 모두가 황 CEO의 복귀를 환영한 것은 아닙니다.야후파이낸스에 따르면 익명을 요구한 엔비디아의 한 엔지니어는 "최악의 결과다. 우리는 이미 그의 퇴진으로 대가를 치렀는데, 여전히 형편없는 인간 밑에서 일해야 하는 처지가 됐다"고 비판했습니다.(사진=엑스 게시물 캡처, 연합뉴스)