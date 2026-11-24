젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 전격 복귀한 가운데, 이 '작전'을 은밀하게 밀어붙인 건 트럼프 미국 대통령인 것으로 알려졌습니다.



현지시간 23일 뉴욕타임스와 CNN 방송 등에 따르면 트럼프 대통령이 황 CEO의 복귀를 적극 추진하기로 마음 먹은 건 지난주 후반이었습니다.



트럼프 대통령은 지난주 미국 증시의 하락세가 계속되자 점점 초조해했으며 참모진에게 금융시장 안정을 위해 젠슨 황을 복귀시켜야 한다는 언급도 한 것으로 전해졌습니다.



결국 트럼프 대통령은 밴스 부통령에게 주말 동안 황 CEO와 엔비디아 이사회를 접촉해 상황을 해결하는 지시를 내렸습니다.



이에 밴스 부통령은 지난 주말에 엔비디아 이사회에 황 CEO가 국가안보에 위험 요인이 아니라는 메시지를 전달했습니다.



이 작전은 미 정부 안에서 최고위 인사 극소수에게만 전달됐습니다.



이에 엔비디아 이사회는 다음 날 아침 주식시장 개장 전에 황 CEO의 복귀를 발표할 거라고 트럼프 대통령에게 알렸습니다.



트럼프 대통령은 황 CEO가 엔비디아를 운영해야 한다고 생각했을 뿐이라며 "이런 파급 효과가 있을 줄 몰랐다" "주가가 올랐다"고 언급했습니다.



이번 '젠슨 황 구하기' 작전은 황 CEO의 거취를 넘어 인공지능의 미래를 둘러싼 광범위한 논쟁과 직결된 사안이라는 분석입니다.



트럼프 대통령은 CNBC 방송과의 인터뷰에서 "젠슨이 미국에 화가 나서 중국에 가겠다고 할 수도 있다"며 중국과의 AI패권 경쟁에 황 CEO의 존재가 필수적이라는 인식을 내비쳤습니다.



(취재: 조기호, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)