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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 조희대 대법원장 탄핵 당론으로 분열이 좀 봉합이 되나 했지만, 갈등이 수습이 되지 않고 있지요. 김민석 대표 취임 100일 현재 민주당 상황을 전직 법무부 장관이자 친명 좌장인 더불어민주당의 정성호 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶정성호 : 안녕하십니까.▷김태현 : 법무부 장관 하시느라고 고생하셨지요?▶정성호 : 뭐 고생은요. 좋은 경험이었습니다.▷김태현 : 업무가 너무 과중해서 건강도 좀 안 좋으셨다고요.▶정성호 : 건강은 대개 일하기 싫은 사람들이 이제 아프다고 핑계대는 거 아니겠습니까.▷김태현 : 국회에 돌아오시니까, 당으로 돌아오시니까 좀 예전보다는 편하세요?▶정성호 : 마음은 편한데요. 법무부는 그래도 일사불란한 조직이고, 또 공무원들이 굉장히 열심히 일합니다. 그래도 그 의미가 있었는데요. 당에 와보니까 너무 시끄럽고요. 정신이 사납고, 사실은 너무 피곤합니다.▷김태현 : 그 말씀이 저는 귀에 꽂히는데요. 법무부는 일사불란한 조직이다 그 얘기는 당은 일사불란이 아니고, 지금 분열되고, 지금 각자 목소리 내고 이 상황이 좀 힘들다 이렇게 들려서요.▶정성호 : 아주 대비되지요. 법무부는 외부에서는 형사사법체계 개편 때문에 시끄럽다고 보였지만 아닙니다. 내부적으로는 일사불란하고, 열심히들 일하고, 또 장관 중심으로 뭉쳐 있는데요.▷김태현 : 맞아요.▶정성호 : 당에 와보니까 뭐 당대표 중심으로 뭉쳐야 될 여당이 자꾸 지리멸렬하고 있지 않습니까, 지금요.▷김태현 : 알겠습니다. 당 얘기는 잠시 후에 얘기를 나눠보겠고요. 일단 어제 있었던 개각 말씀을 좀 해 보지요, 얘기를 나눠보지요. 의원님, 어제 개각을 어떻게 평가하세요?▶정성호 : 저도 뭐 상당히 의외였습니다.▷김태현 : 어떤 점에서요?▶정성호 : 어쨌든 강금실 전 법무부 장관을 국정원장 임명한 것 같은 경우는 누구도 예상하지 못했잖습니까. 그런데 상당히 의외였고, 또 한준호 의원 발탁도 그렇고요. 그다음에 어쨌든 뭐 국정원장을 이렇게 빨리 바꿀 거라고는 생각 못 했지요.▷김태현 : 야당에 대해서 비판하는 게 강금실 전 법무부 장관 지금 국정원장 후보자가 과연 국정원장 자리에 적합하냐. 왜냐하면 정보나 외교안보, 군사 이쪽의 경험이 전무하니까 그 부분을 지적을 하거든요.▶정성호 : 국정원장 지금 요새 국정원의 일이라는 게 과거와는 다르지 않습니까. 지금 글로벌한 그런 세계에 있어서 과거와 같은 음습한 음지에서 일하는 그런 국정원이 아니거든요. 물론 방첩 보안 같은 경우에는 그런 필요한 부분들이 있겠지만, 또 국제경쟁에서 국가정보를 또 획득하고, 또 어쨌든 국가 산업기밀도 좀 보호하고, 다양한 정보들을 수집하려고 하면 저는 조금 더 유연한 사람이 필요한 것 같아요. 그런 면에서 강금실 전 법무부 장관이 굉장히 유연한 분이시고, 어쨌든 법무부 장관 경험도 있으시고 했기 때문에 충분히 감당할 거라고 보고요.▷김태현 : 네.▶정성호 : 그리고 해당 전문분야는 또 전문가들을 잘 쓰면 됩니다.▷김태현 : 차장이나 기조실장이 뒷받침할 거다 이런 말씀이시군요. 그리고 또 하나 또 앞서 우리 의원님도 말씀해 주셨지만 한준호 행안부 장관후보자요. 원래 윤호중 장관이 중진정치인이었잖아요. 그런데 윤호중 장관에서 한준호 의원으로 교체가 된 거예요. 아무래도 정치적 무게감은 한준호 의원이 사실은 윤호중 장관보다는 좀 떨어지는 게 사실이고, 선수나 정치경험이나 이런 걸 봤을 때요. 대신 윤호중 장관보다 대통령과의 거리감은 좀 더 가깝겠지요. 이 의미는 어떤 의미라고 보십니까?▶정성호 : 저는 한준호 의원도 굉장히 활발하고 또 유연한 분이고, 또 대통령이 어떤 생각을 하는지를 가장 잘 아는 의원이었습니다. 대선 때 수행실장을 했기 때문에 거의 뭐 항상 붙어 있지 않겠습니까. 그리고 대통령이 지향하는 국정목표라든가 또 현재의 국정과제들을 잘 이해하고 있기 때문에, 또 충분히 감당할 수 있을 거라고 보고 있고요.▷김태현 : 윤호중 장관은 왜 교체한 거라고 보세요? 왜냐하면 행안부 장관 교체설은 전혀 얘기가 나오지 않았던 거라서요. 그리고 지금 새로운 형사사법시스템이 지금 안착이 돼가는 과정이면 그래도 쭉 일을 해오던 윤호중 장관이 그립감을 가지고 시스템을 다 정비시키고 물러나도 물러나는 게 맞지 않았을까 하는 생각인데요.▶정성호 : 형사사법시스템 관련해서는 지금 행안부 장관이 실질적으로 중수청장을 지휘하거나 할 수 있는 그런 구조가 아니기 때문에 중수청장한테 맡겨야 할 문제이기 때문에 뭐 그건 큰 문제가 없다고 생각합니다.▷김태현 : 네.▶정성호 : 다만 윤호중 장관 같은 경우도 저하고 뭐 개인적으로 굉장히 가까운 사이인데요. 빨리 또 나와서 또 다음 선거 준비도 하고, 또 당이 어수선한데 역할도 좀 해야 되지 않겠느냐 이런 생각도 좀 있었습니다.▷김태현 : 야당에서는 보니까 그거 비판하거든요. 중수청, 예전보다 행안부 장관이 예전보다 훨씬 힘이 세졌잖아요. 중수청을 관할하는 이 행안부 장관에 대통령의 선거 때 수행실장을 하던 아주 가까운 의원을 앉히는 게 맞느냐. 중수청을 대통령이 지휘하려는 거 아니냐 이런 식의 비판을 하거든요.▶정성호 : 행안부 장관이 중수청을 사실상 지휘하기 불가능한 구조입니다.▷김태현 : 그래요?▶정성호 : 법무부 장관과 검찰총장과의 관계는, 물론 그 규정은 똑같이 있습니다. 일반적인 지휘를 할 수 있고, 구체적 사건은 검찰총장 또는 중수청장을 통해서만 지휘할 수 있게 돼 있지만요. 법무부는 내부시스템이 그렇게 할 수 있게 돼 있어요. 매일 제가 장관회의 때도 사건보고를 받고, 구체적 사건에 관련해서는 일반적인 저희 지침들을 이야기를 할 수 있는 그런 조직이 돼 있습니다. 행안부는 지금 그런 조직이 없거든요. 사실상 중수청이 외청으로서 완전히 독립된 상태이기 때문에 구체적으로, 그런 행안부 내부에 중수청을 지휘할 수 있는 중수청 국을 만들지 뭔가 조직이 있어야 되는데 그런 상태는 아니거든요. 좀 보좌하는 조직은 있기는 하지만요.▷김태현 : 네.▶정성호 : 그래서 행안부의 일이 또 얼마나 많습니까. 행안부는 지방재정, 재난안전 뭐 굉장히 많습니다. 중수청을 행안부 장관을 통해 지휘한다는 건 불가능하다고 보고 있고요. 중수청장이 그야말로 입법취지에 맞게 독립적으로 할 거라고 보고 있습니다.▷김태현 : 의원님, 갑자기 생각난 게 한준호 의원이 대통령과 굉장히 가까운 의원인 거 맞는 거고, 지난번 지방선거 때 경기도지사에 도전했다가 당내경선에서 패배를 했거든요. 그리고 그다음에 나온 게 비서실장 하마평에 올라갔어요. 그리고 이번에 행안부 장관에 갔어요. 어제 기사입니다. 주간경향 기사인데 이런 대목이 있더라고요. “한준호 의원이 장관직을 성공적으로 수행한다면 차기, 또는 차차기 대권도전을 위한 정치적 자산을 확보할 수 있다.” 일각에서는 이런 평가가 있던데요. 예를 들면 일종의 이재명 대통령의 사람 키우기, 인재발탁 이런 의미도 있는 건가요?▶정성호 : 저는 뭐 상당 정도 그런 의미가 있다고 생각합니다.▷김태현 : 그래요?▶정성호 : 과거 노무현 정부 때 이장경력에 남해군수 경력밖에 없던 김두관 의원을 장관으로 발탁하지 않았습니까? 그 당시에 굉장히 쇼킹했습니다.▷김태현 : 맞아요.▶정성호 : 물론 그 당시 군수였지만 전국적 지명도는 어느 정도 있었지요. 굉장히 신선한 느낌을 줬으니까요. 한준호 의원도 지금 뭐 언론인 출신이지만 또 활동도 많이 했고, 대통령의 국정철학을 잘 이해하고 있고, 또 재선의원 아니겠습니까. 그렇기 때문에 충분히 행안부 장관으로서, 행안부 장관은 사실 가장 국정 전반을 볼 수 있는 그런 자리거든요. 그렇기 때문에 잘 수행한다고 하면 충분히 차기나 차차기를 위한 기반을 쌓는 그런 계기가 될 수도 있겠지요.▷김태현 : 미래의 주자로 한번 키워보겠다라는 대통령의 의중도 담겨 있을 것이다.▶정성호 : 저는 뭐 그렇게 느껴집니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어쨌든 어제 개각은 이렇게 정리가 됐고요. 조희대 대법원장 탄핵 있잖아요. 의원님, 딱 이 얘기를 제가 꺼내니까 웃으시는 게 지금 왠지 조희대 대법원장 탄핵은 좀 마음속으로는 마땅치 않아 하시는 것 같아요. 당론 채택한 거요.▶정성호 : 뭐 마땅치 않다는 것보다도 이미 당론은 채택됐는데 걱정이 많습니다. 사실 정말 걱정이 많습니다.▷김태현 : 어떤 점이 가장 걱정되세요?▶정성호 : 일단 현실적으로는 이게 과연 탄핵이 인용될 수 있을는지 이런 걱정도 있고요. 지금 한덕수 전 총리 재판 관련해서 그 직후에 지금 탄핵 얘기가 나오다 보니까 국민들이 재판결과에 불만을 갖고 탄핵하는 것 아니냐 또 이런 오해도 할 수 있고요. 그렇기 때문에 좀 걱정이 많습니다. 더군다나 한쪽에서는 사법부의 독립을 침해하는 게 아니냐라고 하는 사법부 내부의 반발도 큰 상황이기 때문에 저는 걱정되는 바도 좀 있습니다.▷김태현 : 의원님이 만약에 당대표셨으면 조금 천천히 가셨을 거예요?▶정성호 : 저는 여기까지 그렇게 되지 않게 문제를 잘 사전에 좀 정리를 했겠지요.▷김태현 : 한덕수 전 총리 판결내용에 탄핵 사유에는 넣겠다 안 넣겠다 그러다가 결국 안 들어가는 걸로 했는데, 절차만 보겠다. 공교롭게도 타이밍이 말씀하셨던 대로 이 판결이 나오고 난 다음에 탄핵을 추진하니까 국민들은 이거 판결 때문에 하는 거 아니야? 이렇게 생각이 되잖아요. 타이밍 자체가요.▶정성호 : 그렇습니다.▷김태현 : 그것도 걱정, 그걸 걱정하셨던데요. 이 판결 자체는 어떻게 평가하세요?▶정성호 : 저는 상당히 기본적으로 소수 의견이 맞는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 의도적으로 물론 판결 내용에 대해서는 비판할 수 있는 거 아니겠습니까. 결과야 뭐 승복할 수밖에 없겠지만, 다수 의견의 주장에 동의하기는 쉽지 않아 보이고요. 상식적으로 안 맞는 것 같습니다. 대통령께서 내란목적의 어쨌든 비상계엄을 발령했을 때 사실 이미 총리가 국정을 총괄할 책임이 있지 않습니까? 총리가 대통령이 그런 뜻을 알았다고 하면 형식적 외관을 갖추기 위해서, 또 절차상의 규정이니까 국무회의를 거쳐야 되지 않겠습니까. 그런 걸 맞춰주려고 한 거는 이미 그때부터 동조했다고 봐야 되는 게 아닌가라는 생각을 해야 됩니다. 본인이 생각이 있다고 하면 그때부터 사실은 국무회의부터 하지 말았어야 되지요. 대통령을 막았어야 되는 거 아니겠습니까. 시간적으로 뭐 길어야 한 2, 3시간 안쪽, 1, 2시간 쪽의 일인데, 그거를 계엄선포 전후로 나눠서 한다는 게 합리적으로 맞지 않는 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어찌 됐건 간에 그 판결이 있고 나서 탄핵을 추진하는 건데요. 이게 탄핵이 진행이 되면 또 언론에서 엄청 크게 다룰 거거든요. 실제 발의가 되면, 국회에서 의결이 되면요. 왜냐하면 헌정 역사상 최초로 사법부의 수장이 직무가 정지되는 거고, 그리고 민주당에서 탄핵 사유를 어떻게 구성할지는 좀 봐야 되겠지만 국민들이 봤을 때 어마어마한, 정말 잘못한 것 같은 사유가 나오지 않으면 그러면 민심이 조금 뭐랄까요? 특히 중도층 민심이 조금 의구심을 표할 수도 있을 건데요. 그런 부분은 걱정이 안 되세요?▶정성호 : 걱정은 되는 거지요. 사실 걱정되는 거고요. 과연 직무를 집행함에 있어서 헌법과 법률을 위반해야 되지 않습니까? 헌법과 법률을 위반해야 되는데, 그냥 뭐 단순한 위반이 아니라 이게 중대한 위반이어야 되거든요. 직무를 갖다가 중단시키고 파면해야 될, 파면을 정당화시킬 수 있는 정도의 중대한 사유여야 되는데요. 과연 우리가 지금 주장하는 파면 그 탄핵 사유들이 그런 정도의 사유인지, 객관적으로 명백한 헌법위반인지, 명백한 법률위반인지 논쟁의 소지가 좀 있지 않겠습니까. 그런 것들이 논란이 되는 과정에서 민주당이 과도하게 어떤 사법부에 관여하는 게 아니냐 이런 오해를 받을 수 있는 거 아니겠습니까.▷김태현 : 의원님, 사실은 탄핵을 좀 천천히 갈 것처럼 그랬거든요. 국정조사 먼저 하겠다 뭐 이러면서 김민석 대표의 속도 조절론 얘기도 나왔던 것 같은데요. 그리고 당 중진들도 조금 이거 천천히 가야 돼, 급하게 할 문제가 아니야 이렇게 얘기했다는 보도도 있었고요. 그런데 갑자기 액셀러레이터를 밟았어요. 어떤 배경이 있었던 거예요?▶정성호 : 가장 기본적인 거는 한덕수 전 총리 재판이 굉장히 지연되지 않았습니까? 구속 만기 이틀 전에 심리기일을 잡았다가 여론이 나빠지니까 바로 선고기일로 바꾸고 그런 과정 자체가, 뭐 판결의 내용 자체는 저희가 비난할 수는 없겠지만, 비판은 할 수 있겠지요. 그러나 그 절차적인 과정을 보면 좀 여러 가지 의혹의 소지가 있지 않겠습니까. 그런 과정에서 또 다수 의견처럼 일부 무죄가 나오다 보니까 지지자들이라든가 다수 국민들이 사법부가 문제가 있는 거 아니냐 그런 여론이 형성되니까 지도부도 어쩔 수 없게 선택한 게 아닌가 생각합니다.▷김태현 : 의원총회 때 좀 격론이 있었다는 보도가 있던데요. 의원님을 비롯한 중진의원들이 이렇게 좀 톤다운 시키기는 어려웠을까요?▶정성호 : 그런 분위기는 또 아니었고요.▷김태현 : 그래요? 의원총회라는 게 뭐 그렇지요. 알겠습니다. 김민석 대표가 취임 100일이에요. 앞서 법무부와 비교해서 법무부는 일사불란한데, 당은 당대표 중심으로 뭉치지 못하고 지금 시끌시끌하다라는 걱정을 하셨어요. 지금 당의 어떤 부분이 가장 문제라고 보세요?▶정성호 : 지금 여당 아니겠습니까. 지금 수능과정의 부정시험 때문에, 특히 AI를 이용한 부정 때문에 얼마나 국민들이 지금 불안해하고 있습니까. 지금 시험에 목숨 거는 수험생들이 무지하게 많습니다. 다른 국가공인시험도 많고요. 거기에 대해서 범정부적인 대책 세우고, 당도 의견 내야 될 것이고요. 또 민생이 어렵습니다. 지금 뭐 물가도 그렇고, 청년 실업문제, 그다음에 내수부진 굉장히 심각합니다. 그런데 이런 문제를 해결하는 유용한 수단이 예산이거든요. 내년도 예산을 심사함에 있어서 정부와 여당이 정부가 이런 성과를 냈고, 여당은 거기에다 이런 성과를 내서 예산에 반영했다 그걸 해 줘야 되는 거 아니겠습니까. 지금 여당이 정부와는 다르게 가고 있는 거 아니에요. 대통령이 외국 나가서 국익을 위해서 외교를 하고 있는데, 당이 이렇게 시끄러워서 관심이 다 지금 그리로 가 있는 거예요. 심각한 거 아니겠습니까? 집권당이 야당이라면 그렇게 해도 되지요. 그러나 여당은 책임을 져야 되지 않습니까. 국민의 먹고사는 문제, 민생 일상의 문제를 책임져야 되는데 사실 너무 무책임해 보이잖아요. 이렇게 대놓고 싸우는 이게 사실 할 짓거리입니까?▷김태현 : 그러니까 우리 의원님도 지금 할 짓거리입니까라는 강한 표현까지 쓰셨는데요. 어제 최고위를 보면 친명계와 친청계가 신천지 논란으로 또 충돌했어요. 김민석 당대표가 좀 자제를 시켰는데 그래도 박선원 최고위원이 얘기를 했고, 거기에 대해서 한민수 최고위원이 또 받아쳤고요. 또 최민희 최고위원은 도중에 이석을 하고요. 이 당내갈등을 어떻게 풀어야 된다고 보세요?▶정성호 : 그런데 어쨌든 뭐 지금 국민들이 누가 신천지에 관심이 있습니까? 어려운 상황에서요. 저는 우리 최고위원들이 부끄러움을 모르는 것 같아요. 다 모든 국민들이 보는 앞에서 그게 말이 되는 겁니까? 그러나 어쨌든 여야관계도 대화와 타협이고, 양보와 설득 아니겠습니까. 더군다나 같은 당내에서 같은 정치적 목표를 갖고 있는 같은 당 안에서 역시 더 대화하고 만나서 사실 서로 양보해야 되지요. 두 사람이 똑같습니다, 양 진영이요. 양쪽 사람이 똑같아요. 한 사람만 양보해도 누가 어떻게 잘못하면 그러지 맙시다 하고 넘어가야지 똑같이 싸우고 있지 않습니까? 동네 그냥 애들 막싸움하고 있는 거예요.▷김태현 : 네.▶정성호 : 그런데 어쨌든 당대표가 나서서 적극적으로 대화하고, 설득하고, 서로 양보하고요. 그런 분위기를 당대표가 만들어야 되지 않겠습니까.▷김태현 : 의원님 지금 어쨌든 취임 100일인데 취임 100일 때 지지율 10% 올리겠다 뭐 이렇게 공약은 했는데요. 언론보도 보니까 10% 올리겠다 그랬는데 8% 떨어졌다 이런 보도가 있던데요.▶정성호 : 네.▷김태현 : 당장의 지지율이 중요한 게 아니라 지금 김민석 대표 리더십이 좀 흔들린다는 평가들이 많잖아요. 뭐 신천지 문제도 그렇고, 그다음에 여러 가지 당내갈등도 그렇고요. 여당의 리더십이 바로서야 말씀하신 대로 국민의 삶이 편안해지는 건데요. 김민석 대표가 좀 그립감을 가지고 리더십을 바로 세우고, 당을 좀 끌고 나가려면 뭐부터 해야 될까요?▶정성호 : 저는 뭐 일단 가장 시급한 게 어쨌든 지난번 그 전당대회 과정에서 쌓인 앙금이 너무 많잖아요.▷김태현 : 맞아요.▶정성호 : 정청래 전 대표와 앙금을 풀어야 됩니다. 그거는 전당대회 이후의 일련의 과정에서 김민석 대표가 승자로서, 또 당대표로서의 여유를 보이지 못했거든요. 그렇기 때문에 본인이 또 사과를 여러 차례 하셨지만, 정청래 전 대표와 빨리 만나서 손 내밀고 서로 그걸 화끈하게 풀어야 됩니다. 그게 둘이 사는 길입니다. 이걸 풀어내지 못하면 저는 뭐 김민석 대표도 미래가 없고, 정청래 전 대표도 미래가 없다고 생각합니다. 둘이 살기 위해서, 당의 공멸을 막기 위해서 빨리 만나자 하는 그런 보다 적극적인 노력들이 필요하다고 보고 있고요.▷김태현 : 네.▶정성호 : 맞춰서 최고위원들도 부끄러움을 좀 알았으면 좋겠습니다. 제가 어제 어떤 기자분들을 몇 분 만나니까 민주당이 최고위원회만 없어지면, 최고위원만 안 하면 지지율이 좀 올라갈 거다라는 얘기를 하시더라고요. 대통령이 열심히 하고 있지 않습니까. 대통령이 아무리 열심히 하면 뭐 합니까.▷김태현 : 의원님이 혹시 중재를 해 보신 적 있으세요?▶정성호 : 저는 뭐 계속 노력하고 있습니다.▷김태현 : 그런데 말을 안 들어요?▶정성호 : 다 공감은 하면서도 구체적인 액션으로 나가지 못하고 있는 상태인데요. 여러 중진들과 함께 적극적으로 중재하고, 화해하고, 함께 가려고 하는 그런 노력을 좀 하고 있습니다.▷김태현 : 그 얘기는 의원님 전화를 받고 예를 들어서 정청래 의원이나 김민석 대표나 만나서 화해해야지요 말은 하지만, 정작 장소에는 안 나타난다 이런 개념인 거지요?▶정성호 : 아직은 뭐 구체적으로 이렇게 장소를 정하지는 않았지만, 어쨌든 당의 대동단결이 필요하다라는 데는 다 공감을 하고 있기 때문에 앞으로 좀 변화가 있지 않을까 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 이번 주 금요일에 최민희 최고위원에 대한 윤리위 징계심의가 열릴 예정인데요. 징계는 어느 정도로 하는 게 적절하다고 보세요?▶정성호 : 지금 징계 수위를 얘기하기는 그렇고요. 어쨌든 그 당시 사실관계가 정확히 파악돼야 하지 않겠습니까. 그 사실관계 파악을 윤리감찰단에서 했으니까 그게 정확한지를 윤리심판원에서 좀 파악을 해 보고요. 거기에 맞는 판단을 해야 되겠지만, 지금 와서 당대표가 지시했는데 철회하기는 어렵지 않겠습니까. 다만 당의 정당의 정치가, 정당 내부정치가 징계로 가서는 안 됩니다. 지금 국민의힘이 지금 징계정치를 하고 있지 않습니까. 지금 민주당이 따라가면 안 된다고 봐요. 그러나 절차는 밟아야 되겠지만, 그 절차의 최종적인 결론은 역시 정치적으로 최고위에서 결정해야 된다고 저는 보고 있습니다.▷김태현 : 그러면 중진의원들은 경징계, 초선의원들은 중징계 얘기하던데요. 의원님도 중징계는 바람직하지 않다고 이렇게 보시나요?▶정성호 : 저는 뭐 중징계, 경징계보다도 어쨌든 일련의 그런 사실들을 제대로 파악한 다음에 윤리심판원에서 어떤 결정이 나온다고 하면 최고위원회가 결정을 하고, 당무위원회 추인을 받을 게 있다면 추인을 받아서요. 어쨌든 당의 단합에 필요한 방향으로 가야 되지 않겠습니까.▷김태현 : 그런 점에서 정치적 고려는 필요하다는 거지요?▶정성호 : 그렇습니다.▷김태현 : 오늘 이용철 법무부 장관후보자 인사청문회가 열리는데요. 아무래도 오늘 후보자가 공소취소에 대한 입장을 밝히겠다고 했어요. 이게 보도가 많이 됐던 게 첫 출근길에 했던 얘기가 우리 장관님이 장관 하실 때 계속 말씀하셨던 거랑 좀 결이 달라서 이거 하겠다는 거 아니야? 이렇게들 일부 언론에 또 해석도 하고는 했거든요. 야당의 비판도 있었고요. 오늘 인사청문회에서 무조건 첫 질문으로 나올 건데요. 어떤 답이 정답이라고 보세요?▶정성호 : 지금이야 뭐 가정적 상황을 두고, 공소취소라는 게 구체적인 상황에서 결정될 문제이지 지금 대통령 사건에 대해서 공소취소 할 거냐 말 거냐 이렇게 얘기할 수는 없는 거 아니겠습니까. 지금 뭐 이용철 장관후보자 입장에서는 그 상황이 어떤 상황이 온다면 그 구체적 상황에서 법과 원칙에 따라서 하겠다 이런 답변 외에는 할 수가 없겠지요.▷김태현 : 의원님은 그때 안 하겠다, 수사지휘 안 한다 이렇게 말씀하셔서요. 야당은 이용철 후보자에게도 그 대답을 원하는 것 같아요.▶정성호 : 그 당시에는 전혀 그런 게 크게 문제되지는 않았었고요. 그 당시에 실제로 제가 뭐 검토해 보거나 고민해 본 적이 없었기 때문에 그대로 제 심정을 얘기한 거지요.▷김태현 : 그러면 지금은 그때랑 상황이 조금 달라졌으니까 의원님이 장관 때 답변하셨던 거랑 다르게 나올 수 있다?▶정성호 : 이게 워낙 문제가 지금 많이 되고 있는 거 아니겠습니까. 지금 상황에서는 조작기소 특검까지 지금 출발하려고 하는데, 이런 상황에서 어쨌든 그런 결과들이 좀 나온 다음에 해야 되는데요. 저는 법무부 장관이 자의적으로 공소취소를 뭐 하라 마라 그렇게 할 수는 없는 상황이라고 보고 있습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기까지 할게요. 더불어민주당 정성호 의원이었습니다. 감사합니다.▶정성호 : 고맙습니다.