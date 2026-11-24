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▲ 재난문자 캡처

경북도가 러시아 군용기의 울릉도 접근으로 발령된 경계경보를 해제하는 과정에서 해당 비행체를 북한 항공기로 추정한다는 내용의 재난문자를 잘못 발송해 혼선이 빚어졌습니다.행정안전부는 오늘 오전 7시 52분쯤 울릉군 지역에 경계경보를 발령한 데 이어 7시 53분 위급재난문자를 보내 주민들에게 지하시설이나 건물 내로 대피하라고 알렸습니다.행안부는 경계경보 발령 및 해제 문자에 '러시아 항공기'라는 표현을 사용했으나 경북도는 해제 문자에 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현을 썼습니다.경북도는 '[실제] 북한 항공기 추정 비행체 위험범위 이탈 07:58 울릉군지역 실제경보 해제, 일상으로 복귀 바랍니다'라는 경보 해제 문자를 발송했습니다.이 때문에 주민들은 해당 비행체가 러시아 소속인지, 북한 소속인지를 놓고 혼란을 겪었습니다.경북도는 이후 오전 8시 39분 '(정정) 러시아 항공기 영공침범으로 정정합니다.러시아 항공기임을 알려드립니다'라는 내용의 정정 문자를 발송했습니다.경북도 관계자는 "경계 해제 문자를 보내면서 평소 훈련하는 내용의 문구인 '북한 항공기 추정' 내용에 시간만 고쳐 잘못 발송했다"며 "문구 발송을 중앙통제소에 요청하고 중앙통제소에서 승인하면 바로 나가는데 중앙통제소에도 전국 자치단체 등 문자의 문구를 일일이 확인하기는 어려울 듯하다"고 말했습니다.합동참모본부에 따르면 오늘 오전 러시아 군용기 여러 대가 동해 한국방공식별구역 (KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도에 근접했습니다.우리 군은 러시아 군용기가 카디즈에 진입하기 이전부터 이를 탐지하고 공군 전투기를 투입해 우발 상황에 대비한 전술 조치를 했습니다.합참은 러시아 군용기가 우리 군의 군사적 조치 과정에서 동해 쪽으로 이탈했으며 행안부와 경북도의 재난문자 내용과 달리 영공 침범은 없었다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)