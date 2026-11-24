▲ 울릉 삼선암

러시아 군용기의 울릉도 접근으로 이른 아침 경계경보가 발령되면서 울릉지역 주민들이 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다.경북도가 경보 해제 재난문자에 훈련용 문구인 '북한 항공기 추정 비행체'라는 표현을 잘못 사용하면서 주민들의 혼란을 키웠습니다.행정안전부는 오전 7시 52분쯤 러시아 항공기로 추정되는 비행체가 영공을 침범했다며 울릉지역에 경계경보를 발령했습니다.이 경보는 3분 뒤에 해제됐습니다.그러나 경북도가 다시 오전 7시 58분에 북한 항공기 추정 비행체가 위험범위를 이탈해 울릉지역 실제경보를 해제한다는 재난문자를 보냈습니다.이 때문에 울릉지역에서는 영공을 침범한 비행체가 러시아 소속인지, 북한 소속인지 혼선이 빚어졌습니다.군 당국은 러시아 군용기가 울릉도에 근접해 경계경보를 발령했고 영공을 침범하지는 않았다고 발표했습니다.경북도는 경계 해제 문자를 보내는 과정에서 평소 훈련하는 내용의 문구인 북한 항공기 추정 내용에 시간만 고쳐 잘못 발송했다고 밝혔습니다.경북도의 실수로 혼선이 빚어진 셈입니다.울릉 지역에서는 이른 아침부터 경계경보가 발령됐고, 일부 지역에서는 실제 사이렌이 울린 것으로 전해졌습니다.그러나 실제 사이렌이 울렸어도 강풍 때문에 듣지 못한 주민이 많은 것으로 알려졌습니다.남한권 울릉군수는 "현재 업무 때문에 육지에 나와 있지만 부군수와 관계 공무원을 통해 상황을 보고 받고 있다"며 "실제 어떤 상황인지 예의주시하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)