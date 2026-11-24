▲ 뉴욕 증권거래소

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 23일(현지시간) 엔비디아 주가가 32% 폭등하는 등 인공지능(AI) 반도체주가 일제히 급등했습니다.이날 뉴욕증시에서 엔비디아는 39.52달러(31.48%) 오른 165.05달러에 거래를 마쳤습니다.발행주식수 약 243억 주를 적용하면 시가총액은 하루 새 약 9천600억 달러(약 1천293조 원) 불어난 4조 110억 달러(약 5천398조 원)가 됐습니다.'인공지능(AI) 중앙은행' 역할을 해온 엔비디아의 복귀에 AI·반도체주와 관련 지수도 일제히 치솟았습니다.S&P 500 지수는 4.7% 오른 7,236.85, 나스닥 종합지수는 6.5% 오른 24,089.56에 마감했습니다.나스닥100 지수는 6.9% 상승한 26,746.10을 기록했습니다.필라델피아 반도체지수(SOX)가 1,179.5포인트(14.0%) 급등한 9,588.1에 장을 마쳤습니다.메모리 반도체주의 상승 폭이 특히 컸습니다.마이크론은 19.0% 뛴 707.70달러로 마감해 하루에 113.19달러 올랐습니다.SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)는 20.0% 올랐고, 샌디스크(10.7%)와 웨스턴디지털(13.8%)도 급등했습니다.인텔(16.3%), TSMC ADR(14.1%)도 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.메모리 상장지수펀드(ETF)인 라운드힐 메모리 ETF는 18.6% 올랐습니다.특히 SK하이닉스 ADR(124.24달러, 약 167만 2천 원)은 전날 한국 증시에서 108만 5천 원(2.5% 하락)에 거래를 마친 SK하이닉스 본주와 가격 차이가 54%까지 벌어졌습니다.엔비디아가 뒤를 받쳐주고 있는 네오클라우드도 강세였습니다.코어위브가 22.1%, 네비우스가 20.3%, 아이렌이 23.7% 올랐고 오라클(12.4%)도 상승했습니다.반면 엔비디아 경쟁사인 AMD(6.9%)와 브로드컴(3.0%)은 상대적으로 오름폭이 작았습니다.대형 기술주는 메타플랫폼 6.6%, 알파벳 6.3%, 아마존 3.5%, 애플 1.9%, 마이크로소프트 1.7% 등으로 반도체주보다 상승률이 낮았습니다.(사진=게티이미지)